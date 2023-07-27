الجمعة, يوليو 28, 2023
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رياضة

هدف بنزيما العالمي في أول مباراة مع الاتحاد السعودي (شاهد)

الفرنسي بنزيما يوفع هدفه الأول ويصنع آخر في أول مشاركة مع اتحاد جدة السعودي

كتب فارس أبو شيحة
هدف بنزيما العالمي مع الاتحاد السعودي
هدف بنزيما العالمي مع الاتحاد السعودي
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وطن- سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد السابق ولاعب الاتحاد السعودي، هدفاً عالمياً في أول مباراة مع فريقه الجديد، داخل شباك مرمى الترجي الرياضي التونسي، في منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

وأحرز الفرنسي بنزيما الهدف الثاني العالمي لصالح فريقه الاتحاد السعودي، عند الدقيقة ال55 من مجريات الشوط الثاني من المباراة، بعد استلامه كرة من زميله المصري طارق حامد ليضعها اللاعب بعد مراوغة من مسافة بعيدة داخل شباك منافسه الترجي الرياضي التونسي.

هدف بنزيما العالمي مع الاتحاد السعودي

ولم يقتصر تسجيل لاعب اتحاد جدة السعودي كريم بنزيما على تسجيل هدف عالمي في أول مشاركة مع فريقه الجديد في البطولة العربية للأندية، بل صنع الهدف الأول لزميله المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ال35.

كما وسجل الترجي الرياضي التونسي هدفه الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة ال26.

وكان اللاعب المخضرم بنزيما قد وقع مع الاتحاد السعودي هذا الصيف، بصفقة قياسية وصلت قيمتها 200 مليون يورو، لمدة 3 مواسم قادمة. ( أي حتى صيف عام 2026). وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

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بنزيما الفرنسي
بنزيما الفرنسي

مباراة الاتحاد ضد الترجي في البطولة العربية للأندية

وشهدت مباراة الاتحاد والترجي في منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، تفوق الاتحاد السعودي بعد دعم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية. هذا الصيف، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الترجي الرياضي التونسي إلى 7 تسديدات فقط في المباراة، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 36%.

الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية
الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

ترتيب الاتحاد السعودي في البطولة العربية للأندية

كما وسيلتقي فريق الاتحاد السعودي (العميد) في المباراة القادمة. أمام الصفاقسي التونسي، الأحد، في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

واعتلى اتحاد جدة السعودي صدارة ترتيب مجموعته الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية 2023. برصيد 3 نقاط ثمينة، متساوياً بذلك مع الشرطة العراقي الوصيف في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

بنزيما لاعب الاتحاد السعودي
بنزيما لاعب الاتحاد السعودي

فيما حل فريقا الترجي والصفاقسي في المركزين الثالث والرابع من جدول ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الاتحاد السعودي تويتر + مواقع التواصل

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