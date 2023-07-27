هدف بنزيما العالمي في أول مباراة مع الاتحاد السعودي (شاهد)

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وطن- سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد السابق ولاعب الاتحاد السعودي، هدفاً عالمياً في أول مباراة مع فريقه الجديد، داخل شباك مرمى الترجي الرياضي التونسي، في منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

وأحرز الفرنسي بنزيما الهدف الثاني العالمي لصالح فريقه الاتحاد السعودي، عند الدقيقة ال55 من مجريات الشوط الثاني من المباراة، بعد استلامه كرة من زميله المصري طارق حامد ليضعها اللاعب بعد مراوغة من مسافة بعيدة داخل شباك منافسه الترجي الرياضي التونسي.

هدف بنزيما العالمي مع الاتحاد السعودي

ولم يقتصر تسجيل لاعب اتحاد جدة السعودي كريم بنزيما على تسجيل هدف عالمي في أول مشاركة مع فريقه الجديد في البطولة العربية للأندية، بل صنع الهدف الأول لزميله المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ال35.

كما وسجل الترجي الرياضي التونسي هدفه الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة ال26.

هدف افضل لاعب في العالم وافضل مهاجم في العالم كريم بنزيما ضد الترجي 💛🖤 pic.twitter.com/rHpKWbJCwq — ‏ارسنالي الهوى (@arsenal816m) July 27, 2023

وكان اللاعب المخضرم بنزيما قد وقع مع الاتحاد السعودي هذا الصيف، بصفقة قياسية وصلت قيمتها 200 مليون يورو، لمدة 3 مواسم قادمة. ( أي حتى صيف عام 2026). وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

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مباراة الاتحاد ضد الترجي في البطولة العربية للأندية

وشهدت مباراة الاتحاد والترجي في منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، تفوق الاتحاد السعودي بعد دعم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية. هذا الصيف، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%.

🚨- elchiringuitotv في ليون او في مدريد أو في الجزيرة العربية. كريم بنزيما لا يهتم بمكان تسجيل الأهداف الرائعة هذه المباراة الأولى مع #الاتحاد وهذه هي الطريقة التي ظهر بها كلاعب هداف ⚽️🔥 pic.twitter.com/E8gdcyn9yo — منبر الاتحاد (@mnbr_itti) July 28, 2023

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الترجي الرياضي التونسي إلى 7 تسديدات فقط في المباراة، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 36%.

ترتيب الاتحاد السعودي في البطولة العربية للأندية

كما وسيلتقي فريق الاتحاد السعودي (العميد) في المباراة القادمة. أمام الصفاقسي التونسي، الأحد، في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف الاتحاد الأول ضد الترجي التونسي عبدالرازق حمدالله بصناعة كريم بنزيما 🔥👏 pic.twitter.com/dEL1NRIjrp — عمرو (@bt3) July 27, 2023

واعتلى اتحاد جدة السعودي صدارة ترتيب مجموعته الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية 2023. برصيد 3 نقاط ثمينة، متساوياً بذلك مع الشرطة العراقي الوصيف في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

فيما حل فريقا الترجي والصفاقسي في المركزين الثالث والرابع من جدول ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.