هبة عبوك بدون بنطال في أحضان رجل أعمال (شاهد)

- Advertisement -

وطن- لا تزال النجمة الإسبانية هبة عبوك، طليقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، تقضي أوقاتاً ممتعة في مسقط رأسها تونس.

لكن هبة عبوك هذه المرة تركت طفليها أمين ونعيم، من أجل نزهة بحرية مع رجل الأعمال أليكس ستيل ليس.

مدينة الحمامات

وشاركت هبة عبوك صورها مع أليكس ستيل ليس، على متن يخت داخل البحر في مدينة الحمامات شمال شرق تونس. وهي ترتدي قميصاً زهرياً فقط دون بنطلون.

وغلبت الحميمية على أجواء هبة ورجل الأعمال، فظهرت تحتضنه في لقطة، وتنام على ساقه في لقطة أخرى.

وعلقت طليقة أشرف حكيمي على الصور: ” لا شيء مثل التواجد مع العائلة. أعشقك”.

يوم لذيذ

نشر أليكس ستيل ليس أيضاً نفس الصور مع تعليق: ” الكثير من الحب.. يوم لذيذ عزيزتي”.

- Advertisement -

وردت هبة: “أنت أفضل مضيف”.

وسبق أن نشر أليكس صورة تجمعه في هبة قبل 6 أسابيع، وكتب: ” أخطط لعطلة الصيف مع حبي هبة عبوك.. تاريخ المرح اقترب”.

وردت عليه عبوك: ” الحب على المنصة قريبا”.