الخميس, يوليو 27, 2023
الرئيسيةحياتناهبة عبوك بدون بنطال في أحضان رجل أعمال (شاهد)
حياتنا

هبة عبوك بدون بنطال في أحضان رجل أعمال (شاهد)

لا تزال هبة عبوك طليقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي تقضي أوقاتاً ممتعة في مسقط رأسها تونس

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك بدون بنطال في أحضان رجل أعمال (شاهد)
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن- لا تزال النجمة الإسبانية هبة عبوك، طليقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، تقضي أوقاتاً ممتعة في مسقط رأسها تونس.

لكن هبة عبوك هذه المرة تركت طفليها أمين ونعيم، من أجل نزهة بحرية مع رجل الأعمال أليكس ستيل ليس.

هبة عبوك ورجل الأعمال
هبة عبوك ورجل الأعمال

مدينة الحمامات

وشاركت هبة عبوك صورها مع أليكس ستيل ليس، على متن يخت داخل البحر في مدينة الحمامات شمال شرق تونس. وهي ترتدي قميصاً زهرياً فقط دون بنطلون.

وغلبت الحميمية على أجواء هبة ورجل الأعمال، فظهرت تحتضنه في لقطة، وتنام على ساقه في لقطة أخرى.

هبة عبوك ورجل الأعمال
تركت طفليها أمين ونعيم من أجل نزهة بحرية مع رجل الأعمال أليكس ستيل ليس

وعلقت طليقة أشرف حكيمي على الصور: ” لا شيء مثل التواجد مع العائلة. أعشقك”.

يوم لذيذ

نشر أليكس ستيل ليس أيضاً نفس الصور مع تعليق: ” الكثير من الحب.. يوم لذيذ عزيزتي”.

- Advertisement -

وردت هبة: “أنت أفضل مضيف”.

وسبق أن نشر أليكس صورة تجمعه في هبة قبل 6 أسابيع، وكتب: ” أخطط لعطلة الصيف مع حبي هبة عبوك.. تاريخ المرح اقترب”.

هبة عبوك ورجل الأعمال
سبق أن ظهرت طليقة أشرف حكيمي مع رجل الأعمال
هبة عبوك ورجل الأعمال
تجمع هبة وألكيس صداقة عميقة جدا

وردت عليه عبوك: ” الحب على المنصة قريبا”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

هبة عبوك في تونس كعزباء لأول مرة وتحصل على قبلة حب قبل النوم (فيديو)

رياضة

أشرف حكيمي يدعو الناس لمتابعته على تيك توك بطريقة مثيرة وغير تقليدية (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك شبه عارية في وضع غريب وهي تشاهد لقطة جنسية بذيئة دون خجل (فيديو)

حياتنا

أشرف حكيمي والفتاة المثيرة .. 7 معلومات وصور جريئة للحسناء بيلو بلانكو

حياتنا

أشرف حكيمي مع أبنائه وهبة عبوك تستعرض خصرها وهي عارية (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك على خطى الممثلات الإباحيات.. ظهور صادم كشف ما لم يتوقعه أحد (فيديو)

حياتنا

أشرف حكيمي برفقة فتاة فائقة الجمال بالبكيني.. حديث وتبادل نظرات وسط شائعات الارتباط (شاهد)

حياتنا

هل تدفع الفضيحة الكبرى أشرف حكيمي لمغادرة باريس هذا الصيف؟

حياتنا

هبة عبوك في تونس لمنافسة مريم الدباغ في التعري.. قميص نوم وهوت شورت! (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك تحتضن دجانيس بوزاني وتستنشق رائحته وترقص له.. هل وقعت في غرامه؟(فيديو)

حياتنا

أشرف حكيمي في إطلالة جديدة تثير غضباً وسخرية واسعة منه.. شاهد ما فعله بنفسه!

حياتنا

شقيقة أشرف حكيمي على خطى طليقته هبة عبوك.. استعراض أفخاذ وبكيني على الشاطئ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

روبوت ذكاء اصطناعي يثير الخوف ويجيب على جميع الأسئلة..

تعرف معنا على قواعد المرور الأكثر غرابة في العالم!

محمد بن سلمان يبتز راكان الدوسري باعتقال 5 من عائلته لتسليم نفسه!

موعد مباراة النصر والشباب القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

هذه هي أسباب الصداع عند الاستيقاظ من القيلولة

ملكة جمال السعودية بفستان مكشوف الصدر بجانب علم المملكة يشعل جدلاً!

الكويت تنفذ وجبة إعدامات بحق 5 متهمين بينهم منفذ تفجير مسجد الصادق ومصري

تشكيلة الهلال ضد أهلي طرابلس والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

هيا مرعشلي بقميص النوم في الغابة (فيديو)

العثور على مغني الراب عبدالمجيد عبدالباري “الداعشي” ميتًا في زنزانته بإسبانيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC