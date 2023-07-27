الخميس, يوليو 27, 2023
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حياتنا

نسرين طافش ترقص بصدر شبه عاري في السيارة وتقفز بالهوت شورت (فيديو)

نشرت نسرين طافش لوحة فنية لامرأة عارية مرفقة بحكمة عن الأصالة والطاقة

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش ترقص عارية الصدر في السيارة وتقفز بالهوت شورت (فيديو)
نسرين طافش
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وطن– تشارك النجمة السورية نسرين طافش، رحلتها الاستجمامية إلى سوريا بعد طلاقها، مع متابعيها.

وتتعمد نسرين طافش الظهور بشكل مثير، ما فسره المتابعون أنها تحاول إغاظة طليقها الطبيب المصري شريف شرقاوي.

هتدلع

ونشرت الفنانة السورية فيديوهات وصور لها وهي ترتدي فستان أوف شولدر يكشف صدرها بشكل فاضح.

رقص نسرين طافش
كشفت نسرين صدرها بشكل فاضح

وكانت نسرين ترقص في السيارة وتدندن مع أغنية عمرو دياب “هتدلع”.

كما استمتعت نسرين طافش بوجبة سمك على البحر، كما يظهر في الصور.

رقص نسرين طافش
استمتعت الفنانة السورية بوجبة من السمك المقلي

رياضة ولياقة

ولم تتخل نسرين عن ممارسة الرياضة للحفاظ على نشاطها، وظهرت وهي تمارس قفز الحبل بالهوت شورت.

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كما نشرت نسرين لوحة فنية لامرأة عارية مرفقة بحكمة تقول “الأصالة.. كلما زادت ذبذباتك، كلما علت روحك.. وأصبحت معلقة أكثر بالأصالة.. وأقل علاقة بالأوهام.. كن أصيلاً، عبر عن من ولدت لتكون سعيدًا بما أنت عليه”.

رقص نسرين طافش
صورة عن الأصالة
المصدررصد ومتابعة وطن

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