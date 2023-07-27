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رياضة

موعد مباراة النصر والشباب القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة النصر ضد الشباب
موعد مباراة النصر ضد الشباب
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وطن- ينتظر جماهر الكرة العربية موعد مباراة النصر والشباب القادمة، الجمعة، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، على ملعب (الملك فهد الرياض) في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر والشباب القادمة في منافسات البطولة العربية للأندية 2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة النصر والشباب القادمة

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة  الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية، المعلق السعودي فهد العتيبي أو التونسي رؤوف خليف على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

كما وستنقل على العديد من القنوات المفتوحة بالمجان لكافة جماهير كرة القدم، لعل أبرزها العراق سبورت وأبو ظبي الرياضية وعمان الرياضية والوطنية التونسية والكأس القطرية والجزائرية الثانية.

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تشكيلة النصر ضد الشباب

وسيدخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام منافسه الشباب السعودي، في البطولة العربية للأندية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، وليد عبد الله.

دفاع النصر: سلطان الغنام، عبد الله مادو، غيسلان كومان، علي العوجامي.

خط الوسط: سيكو فوفانا، بروزوفيتش، أيمن يحيى، تاليسكا.

مركز هجوم الفريق: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

تشكيلة الشباب ضد النصر

وسيلعب المدرب الإسباني فيسينتي مورينو ‏ المباراة أمام النصر السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

دفاع الشباب: حسان تمبكتى، سعيد الربيعى، متعب الحربى، إياغو سانتوس.

مركز الوسط: إيفر بانيغا، جوستافو كويلار (عبد المجيد الصليهم)، ناصر الشمراني، هتان باهبرى.

خط هجوم الفريق: باولينيو، كارلوس جونيور.

تدريبات الشباب السعودي
تدريبات الشباب السعودي
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