الخميس, يوليو 27, 2023
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حياتنا

منى فاروق لم تعد تتحمل فضيحتها الجنسية وهذا ما قررته (شاهد)

أعلنت منى فاروق بكلمات مؤثر اعتزالها من السوشيال ميديا واصفة الحياة بالظالمة وأنها تحتاج إلى السلام النفسي

كتب رفيف عبدالله
منى فاروق لم تعد تتحمل فضيحتها الجنسية وهذا ما قررته (شاهد)
منى فاروق
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وطن– طالب مغردون بإنقاذ الفنانة المصرية منى فاروق، والتي يتضح من تصرفاتها تخبطها بعدما أعلنت اعتزالها، ثم تراجعت.

وكتبت منى فاروق عبر خاصية الستوري على انستجرام، عدة منشورات جاء فيها: “تعبت.. وأشعر بعدم التقدير لشخصي وموهبتي.. ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني.. تعبت لذلك أعتزل”.

اعتزال منى فاروق
عزت منى اعتزالها إلى شعورها بأنها منبوذة

سلام نفسي

كما أعلنت بكلمات مؤثر اعتزالها من السوشيال ميديا، واصفة الحياة بالظالمة، وأنها تحتاج إلى السلام النفسي بعد نبذها بسبب فيديوهاتها الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف.

اعتزال منى فاروق
اعتزلت الفنانة أيضا السوشيال ميديا

ونفت منى فاروق أن يكون هدفها تصدر التريند، وكتبت في منشور عبر انستجرام: “الكلام اللي بقوله ده خارج خالص عن فكرة إني أخد التريند وأعمل زي أي حد.. أنا قلت أعتزل الفن لسبب واحد وهو إن ده مصدر رزقي الوحيد اللي أنا بحبه وعايزة أشتغله، لكن لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب”.

اعتزال منى فاروق
وجهت منى نداء لأشرف زكي وأشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج

وأضافت: “أنا محتاجة أشتغل عشان أقدر أعيش زي أي بني آدمة طبيعية.. أنا غلطت وربنا بيسامح.. ليه البني آدمين مش عايزين يسامحوا؟ أنا بسمع بودني بلاش منى عشان الفيلم ميضرش، ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس؟”.

منبوذة

وتابعت: “أنا مش طالبة غير إني أشتغل في الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش .. المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عايزة أبقى كويسة زي أي واحدة؟ ليه بتقفلوا قدامي كل حاجة؟”.

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ووجهت منى مناشدة لنقيب الممثلين أشرف زكي، وقالت: “عشان كدة، أنا بناشد دكتور أشرف زكي والأستاذ أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج .. محتاجة الشغل عايزة أعرف أعيش”.

وختمت: “لما قلت قرار أعتزل من أجل لو حد شافني بشتغل في محل لبس أو أي شغل ميقولش إيه ده؟ والله مش طالبة غير أشتغل.. عايزة أشتغل أبوس إيديكم”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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