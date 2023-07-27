الخميس, يوليو 27, 2023
الرئيسيةرياضةقميص برشلونة الجديد يُثير غضب جماهير البرسا لهذا السبب (صور)
رياضة

قميص برشلونة الجديد يُثير غضب جماهير البرسا لهذا السبب (صور)

جماهير البرسا غاضبة من لون قميص النادي الكتالوني الاحتياطي بسبب لونه الأبيض

كتب فارس أبو شيحة
قميص برشلونة الجديد
قميص برشلونة الجديد
- Advertisement -

وطن- أثار قميص برشلونة الجديد غضب جماهير وعشاق النادي الكتالوني، بسبب لونه الأبيض القريب من لون قميص الغريم التقليدي ريال مدريد.

وسيرتدي فريق برشلونة (البلوغرانا)، القميص الجديد والاحتياطي الثاني في منافسات الموسم القادم، المقرر إقامته في ال13 من شهر أغسطس/ أب.

كما ونشر نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، القميص الاحتياطي للفريق الكتالوني باللون الأبيض الكامل خلال الموسم الجديد القادم 2023-2024.

قميص برشلونة الجديد

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن قميص نادي برشلونة الاحتياطي، أثار ضجة بين صفوف جماهير البرسا في جميع أنحاء العالم. بسبب اللون الأبيض السائد، وهو لون قميص الغريم  التقليدي ريال مدريد (الملكي).

وارتدى نادي برشلونة القميص الجديد، خلال المباراة الودية أمام أرسنال، الخميس، التي انتهت بخسارة الفريق الكتالوني بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في إطارات الاستعدادات لبدء الموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

- Advertisement -

مباراة برشلونة وأرسنال الودية  

وافتتح فريق برشلونة (البلوغرانا)، أولى أهداف المباراة أمام منافسه أرسنال، في الدقيقة ال7 عن طريق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

كما وأدرك بوكايو ساكا هدف التعادل لصالح أرسنال (المدفعجية)، في الدقيقة ال13، ليسجل بعدها رافينيا دياز هدف التقدم الثاني في النتيجة عند الدقيقة ال34.

قميص برشلونة وغضب جماهير البرسا
قميص برشلونة وغضب جماهير البرسا

وعاد فريق أرسنال ليحرز هدف التعادل الثاني عن طريق كاي هافرتز في الدقيقة ال43. لتتولى أهداف النادي اللندني بهدفين في الدقيقتين ال55 وال78، من توقيع اللاعب لياندرو تروسار.

وفي الدقيقة ال88  سجل فيران توريس الهدف الثالث لصالح الفريق الكتالوني، ليعود بعدها اللاعب فابيو فييرا ويسجل الهدف الخامس لفريق المدفعجية في المباراة. لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بخماسية ثمينة مقابل هدفين لفريق البرسا.

برشلونة وأرسنال
برشلونة وأرسنال

وسيلتقي فريق برشلونة بعد تلك الهزيمة ضد نظيره أرسنال. أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، السبت، في كلاسيكو الأرض الودي، في إطار استعدادات كلا الفريقين لبدء الموسم الجديد الشهر المقبل.

المصدروطن + نادي برشلونة تويتر + موندو ديبورتيفو

اقرأ أيضاً

رياضة

ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين دون رد (شاهد)

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد والتشكيلة والقنوات الناقلة

رياضة

كيف يمكنني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في وديات الأندية؟!

رياضة

موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة والتشكيلة في وديات الأندية

رياضة

ميلان يسقط أمام ريال مدريد بالثلاثة في مباراة ودية مثيرة ومجنونة (شاهد)

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية والتشكيلة المتوقعة

رياضة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في وديات الأندية (شاهد)

رياضة

فيروس يُلغي المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس

رياضة

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة أمام يوفنتوس في وديات الأندية

رياضة

موعد مباراة إشبيلية ضد هانزا روستوك والتشكيلة في وديات الأندية

رياضة

موعد مباراة النصر ضد بنفيكا القادمة والتشكيلة في وديات الأندية

رياضة

رفضه برشلونة وتعاقد معه تشيلسي.. من هو البرازيلي المُوهوب أنجيلو غابرييل ؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

منى فاروق لم تعد تتحمل فضيحتها الجنسية وهذا ما قررته (شاهد)

مذيعة الطقس الأكثر سخونة في العالم يانيت جارسيا عارية في حوض استحمام مثير (شاهد)

ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين دون رد (شاهد)

كيليان مبابي يصدم الهلال السعودي بهذا التصرف رغم مئات الملايين التي عرضها عليه

Matchmaking Versus Online-Dating-Sites

سبب وفاة سعيد بن زايد آل نهيان.. هل هي وفاة طبيعية أم على خطى إخوته ناصر وأحمد؟!

Ashley Madison Leck

فيديو مرعب لأمريكية عارية تتجول بمسدس وتطلق النار على السيارات

جراء خلل أم بنيران الحوثي؟.. طائرة سعودية مقاتلة تسقط ووفاة طاقمها

عضات قاتلة.. كلب بايدن خرج عن السيطرة وينشر الذعر في البيت الأبيض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC