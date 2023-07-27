قميص برشلونة الجديد يُثير غضب جماهير البرسا لهذا السبب (صور)

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وطن- أثار قميص برشلونة الجديد غضب جماهير وعشاق النادي الكتالوني، بسبب لونه الأبيض القريب من لون قميص الغريم التقليدي ريال مدريد.

وسيرتدي فريق برشلونة (البلوغرانا)، القميص الجديد والاحتياطي الثاني في منافسات الموسم القادم، المقرر إقامته في ال13 من شهر أغسطس/ أب.

كما ونشر نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، القميص الاحتياطي للفريق الكتالوني باللون الأبيض الكامل خلال الموسم الجديد القادم 2023-2024.

قميص برشلونة الجديد

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن قميص نادي برشلونة الاحتياطي، أثار ضجة بين صفوف جماهير البرسا في جميع أنحاء العالم. بسبب اللون الأبيض السائد، وهو لون قميص الغريم التقليدي ريال مدريد (الملكي).

𝙃𝒆𝙧𝒆 𝒕𝙤 𝙡𝒆𝙖𝒅 𝒕𝙝𝒆 𝒘𝙖𝒚 pic.twitter.com/jLlRu7F4uC — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2023

وارتدى نادي برشلونة القميص الجديد، خلال المباراة الودية أمام أرسنال، الخميس، التي انتهت بخسارة الفريق الكتالوني بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في إطارات الاستعدادات لبدء الموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

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مباراة برشلونة وأرسنال الودية

وافتتح فريق برشلونة (البلوغرانا)، أولى أهداف المباراة أمام منافسه أرسنال، في الدقيقة ال7 عن طريق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

كما وأدرك بوكايو ساكا هدف التعادل لصالح أرسنال (المدفعجية)، في الدقيقة ال13، ليسجل بعدها رافينيا دياز هدف التقدم الثاني في النتيجة عند الدقيقة ال34.

وعاد فريق أرسنال ليحرز هدف التعادل الثاني عن طريق كاي هافرتز في الدقيقة ال43. لتتولى أهداف النادي اللندني بهدفين في الدقيقتين ال55 وال78، من توقيع اللاعب لياندرو تروسار.

آرسنال يفوز على برشلونة 5-3 في مباراة ودية

شاهد الأهداف#برشلونة_آرسنال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/n8rn9LZ0It — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023

وفي الدقيقة ال88 سجل فيران توريس الهدف الثالث لصالح الفريق الكتالوني، ليعود بعدها اللاعب فابيو فييرا ويسجل الهدف الخامس لفريق المدفعجية في المباراة. لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بخماسية ثمينة مقابل هدفين لفريق البرسا.

وسيلتقي فريق برشلونة بعد تلك الهزيمة ضد نظيره أرسنال. أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، السبت، في كلاسيكو الأرض الودي، في إطار استعدادات كلا الفريقين لبدء الموسم الجديد الشهر المقبل.