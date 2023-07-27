فجر السعيد تسيء وتسخر من ممرضة مصرية منقبة تخدمها وتشعل الغضب ضدها (شاهد)

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وطن- كعادتها، تسبب الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، بموجة غضب عارمة ضدها على مواقع التواصل بعد نشرها مقطع فديو تسيء فيه وتسخر من ممرضة محجبة كانت تخدمها برفقة طبيبها الخاص.

ووفقا للفيديو المتداول الذي نشرتها فجر السعيد بنفسها، فقد صرحت دون خجل امام الممرضة المنقبة حول كيف سيوفقها الله وقد كانت أو مشاهداتها في الصباح لسيدة منقبة.

وبكل بجاحة، لم تتورع فجر السعيد من تحويل الكاميرا للممرضة التي أظهرت لهجتها بأنها مصرية، ومواصلتها إهانتها في وقت أظهرت فيه الممرضة الكثير من الصبر والتحمل.

ووفقا للفيديو، توجهت فجر السعيد لطبيبها الخاص الذي يراقب حالتها الصحية من المنزل على ما يبدو، لتسأله حول إن كان لم يجد غير هذه الممرضة المنقبة التي ربما تكون قد خبأت “حاجة وحشة” تحت نقابها.

اسائة فجر السعيد لممرضة : دكتور مالقيت وحده وجهها سفر عن هالمنقبة اللي يمكن مخبية حاجة وحشة 🙂! pic.twitter.com/u3fHCs6GWK — Trend pase (@trend_pase) July 27, 2023

ردود أفعال غاضبة من تصرف فجر السعيد

فيديو فجر السعيد تسبب بردود أفعال قوية هاجمتها واستنكرت تطاولها بحق الممرضة وتعمدها إهانة النقاب، في حين طالب بعض المغردين السلطات الكويتية بمعاقبتها لإسائتها المتعمدة

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وفي هذا السياق قال الناشط السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد العمار: “أشفق عليها !!! حتى وهي في مرضها تريد الاسقاط على الحجاب !! وما أعظم حلم هذه الممرضة”.

أما الناشطة ضحى الدخيل فهاجمت فجر السعيد بالقول: “الله ياخذها هالعجوز عدوة الستر والحيا لعن الله هالاشكال”.

مطالب للحكومة بمحاسبة فجر السعيد

وعلقت مغردة أخرى: “نطالب الحكومة الكويتية محاسبتها اذا شايفة اها شي مهم بالكويت ما يحق لها تخطئ في حق أي شخص ولا تهينه يارب خذ حق الممرضة منها اليوم قبل بكره يارب نسمع خبر تم القبض عاجلًا غير اجل”.

وقالت مغردة أخرى أعادت نشر التغريدة والتعليق عليها عبر “الاقتباس”: “الله خلق القبول ووزعه على كل البشر واعطى كل واحد نصيب الا هذي ومي العيدان ماعطاهم منه شي”.

وقال آخر:” صح وين الله يوفقك و انتي مصورة وحده ساترة نفسها و قاعده تأدي واجبها اتجاه وحده مريضه نفسك يا مريضه تفو تليك يالكلبه”.