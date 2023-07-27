العثور على مغني الراب عبدالمجيد عبدالباري “الداعشي” ميتًا في زنزانته بإسبانيا

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وطن- عُثر على عبد المجيد عبد الباري ، مغني الراب البريطاني من أصل مصري، الذي حوكم أمام المحكمة الوطنية بتهمة قيادته لخلية لتنظيم الدولة الإسلامية في إسبانيا ، ميتًا في زنزانته التي أدخل فيها السجن.

ووفقا لما أكده موقع “أوروبا برس“، فقد أبلغت السجون المحكمة المناوبة بالوفاة وفتحت تحقيقاً داخلياً لتوضيح ملابسات وأسباب الوفاة.

وأكد الموقع أنه تتم محاكمة عبد المجيد عبد الباري بتهمة زعامة “خلية” تابعة للدولة الإسلامية “داعش” التي تم تمويلها من خلال عمليات الاحتيال المصرفية بهدف السعي إلى “ترسيخ” الخلافة الإسلامية في إسبانيا، بالإضافة إلى متهمين آخرين.

ونوه الموقع إلى ان عبدالباري شوهد برفقة شركائه عبد الرزاق صديقي وقصيلة شلوح أمام المحكمة الوطنية يوم 14 يوليو / تموز.

النيابة طالبت بسجنه 9 سنوات

وطالبت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بأحكام تتراوح بين 7 إلى 9 سنوات في جريمة مزعومة تتعلق بالاندماج في منظمة إرهابية تم تمويلها من خلال الاحتيال المصرفي.

وكان عبد الباري يخضع للسجن منذ اعتقاله في نيسان / أبريل 2020 في ألمرية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا والبلاد محبوسة في منازلها.

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وبالمثل ، خلال المحاكمة ، أشارت النيابة العامة إلى أن زعيم الخلية الإرهابية المزعومة ، عبد الباري ، ظهر بالفعل في تحذيرات للإرهاب في المملكة المتحدة ، بأن هناك إشارات إلى اليوروبول وأنه سافر من تركيا إلى سوريا “للجهاد في سبيل الله “واستشهد بأنه بعد وصوله إلى ذلك البلد في عام 2013 ، تمت مراقبة نشاطه عبر الاستخبارات.

أهم التهم الموجهة إليه

وأهم اتهام كان يوجهه عبدالباري مصدره الاستخبارات البريطانية فقط ، وهو أنه كان الملثم الذي ظهر في فيديو بثه تنظيم “داعش” في 19 آب/أغسطس 2014 ودب رعبا بملايين شاهدوا فيه الصحافي الأميركي جيمس فولي على ركبتيه في مكان ما من بادية الشمال السوري، والى جانبه “داعشي” ملثم، نحره وجز رأسه، ثم تركه كالدجاجة المذبوحة فوق الرمال وغادر المكان.