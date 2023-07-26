الأربعاء, يوليو 26, 2023
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هذا أفضل وقت لتنظيف أسنانك بالفرشاة

يجب أن تهدف إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل: مرة في الصباح ومرة قبل الذهاب إلى الفراش

كتب ايمان الباجي
هذا أفضل وقت لتنظيف أسنانك بالفرشاة
تنظيف الأسنان
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وطن- هناك نوعان من الناس في هذا العالم: أولئك الذين ينظفون أسنانهم قبل وجبة الإفطار وأولئك الذين ينظفون أسنانهم بعد الإفطار. لكن ما هو الوقت الصحيح لتنظيف الأسنان؟.

تحدث الدكتور جوسين جاستيلوم –  طبيب أسنان في فينيكس – مع موقع “fortune“، وكشف أن تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار يساعد على إضافة طبقة واقية على أسنانك ويمكن أن يساعد في تحفيز اللعاب قبل تناول الإفطار.

عندما تنام، ينخفض تدفق اللعاب ويعاني العديد من الأشخاص من جفاف الفم لأسباب مختلفة.

يساعد اللعاب على التخلص من الحموضة في فمك وهذا يعني أن أسنانك أكثر عرضة للهجمات الحمضية في الصباح مباشرة عند الاستيقاظ ناهيك عن رائحة النفس الكريهة أيضًا.

تنظيف الأسنان بالفرشاة
تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار يساعد على إضافة طبقة واقية على أسنانك

ولكن إذا أصررت على تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد وجبتك الأولى في اليوم، يقترح جاستيلوم الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الانتهاء من تناول الطعام، لأن الأحماض في طعامك ومشروباتك (خاصة القهوة) يمكن أن تلحق الضرر بالمينا، بينما توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بالانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد الأكل لتنظيف أسنانك.

ويقول في هذا السياق: “يستغرق لعابك حوالي 30 دقيقة للتخلص من الأحماض في فمك إلى مستويات آمنة. في غضون ذلك، يمكنك المضمضة بالماء أو بغسول الفم للمساعدة في تحييد الأحماض في فمك أثناء عمل اللعاب.”

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كم مرة يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة؟

يجب أن تهدف إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل: مرة في الصباح ومرة قبل الذهاب إلى الفراش.

ويقول جاستيلوم في هذا السياق: “كلتا الحالتين لهما نفس القدر من الأهمية في رأيي، ولكن قبل النوم مهم بشكل خاص لأنك تريد التخلص من كل اللويحات المتراكمة خلال النهار.”

وإذا كنت ترغب في غسل أسنانك في منتصف النهار، على سبيل المثال، بعد وجبة الغداء، يوصي جاستيلوم بالانتظار لمدة 30 دقيقة بعد وجبتك لتجنب غسل أسنانك بالأحماض. 

أفضل طريقة لتنظيف أسنانك

ينصح معظم أطباء الأسنان باستخدام فرشاة أسنان ناعمة أو فائقة النعومة.

يجب على البالغين استخدام كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان والإمساك بفرشاة الأسنان بزاوية 45 درجة تجاه اللثة أثناء تنظيف الأسنان. يمكن أن يؤدي التنظيف العنيف بالفرشاة إلى ركود اللثة وتآكل المينا.

ستحتاج أيضًا إلى تغيير فرشاة أسنانك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

طرق أخرى لحماية أسنانك

صحة الفم الجيدة تدل على الصحة العامة أيضًا. ربط الباحثون مؤخرًا أمراض اللثة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف ومرض الزهايمر وحتى ضعف الانتصاب.

تنظيف الأسنان بالفرشاة
صحة الفم الجيدة تدل على الصحة العامة

بالإضافة إلى التنظيف المنتظم بالفرشاة، فإن التنظيف بالخيط مهم للحفاظ على لثتك في صحة مثالية. يمكن أن يساعد التنظيف بالخيط مرة يوميًا على الأقل في تقليل فرص حدوث تسوس بين أسنانك.

المصدرموقع "fortune"، ترجمة وتحرير وطن

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