الأربعاء, يوليو 26, 2023
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فيديو مرعب لأمريكية عارية تتجول بمسدس وتطلق النار على السيارات

الشرطة تدخلت للقبض على المرأة العارية ونقلتها لاحقاً لإخضاعها لفحوصات طبية ونفسية

كتب فهمي الورغمي
فيديو مرعب لأمريكية عارية تتجول بمسدس وتطلق النار على السيارات
عارية تتجول بمسدس في الولايات المتحدة
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وطن- تسببت امرأة عارية مسلحة في يدها بمسدس وسكين على جسر بـ”سان فرانسيسكو-أوكلاند باي”، في الولايات المتحدة الأمريكية، في حدوث اختناق مروري وبثّ حالة من الرعب والهلع في صفوف عشرات السائقين الذين تجنبوها قدر المستطاع.

وبدأ الحادث في تمام الساعة 4:38 من مساء، الثلاثاء، عندما اقتحمت امرأة “عارية تمامًا” الجسر، وأطلقت عيارات نارية من مسدس تحمله في يدها على عدة سيارات.

وهددت الضحايا عشوائياً بسكين وحاولت ركوب السيارات على الجسر، كما قال المحققون لوسائل إعلام أمريكية بينها (cbsnews).

عارية تتجول بمسدس في الولايات المتحدة
عارية تتجول بمسدس في الولايات المتحدة

حادث غريب

وفي غضون دقائق، حضر ضباط شرطة على عين المكان وأمروا المرأة المسلحة بإلقاء أسلحتها. نفذت المرأة أوامر الضباط وتم القبض عليها.

تم استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقلها إلى مستشفى محلي لإجراء تقييمات طبية ونفسية، وفقًا لبيان مكتب الشرطة المحلي.

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وفي الأثناء، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات من الحادث الغريب.

المصدرتويتر، cbsnews، رصد وتحرير وطن

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