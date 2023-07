فيديو مرعب لأمريكية عارية تتجول بمسدس وتطلق النار على السيارات

- Advertisement -

وطن- تسببت امرأة عارية مسلحة في يدها بمسدس وسكين على جسر بـ”سان فرانسيسكو-أوكلاند باي”، في الولايات المتحدة الأمريكية، في حدوث اختناق مروري وبثّ حالة من الرعب والهلع في صفوف عشرات السائقين الذين تجنبوها قدر المستطاع.

وبدأ الحادث في تمام الساعة 4:38 من مساء، الثلاثاء، عندما اقتحمت امرأة “عارية تمامًا” الجسر، وأطلقت عيارات نارية من مسدس تحمله في يدها على عدة سيارات.

وهددت الضحايا عشوائياً بسكين وحاولت ركوب السيارات على الجسر، كما قال المحققون لوسائل إعلام أمريكية بينها (cbsnews).

Naked woman points a gun and shoots at random people on the Bay Bridge freeway in San Francisco, California yesterday pic.twitter.com/QTbVKYhvqj

— BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) July 26, 2023