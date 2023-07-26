الأربعاء, يوليو 26, 2023
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رياضة

عائلة مبابي تحسم أمرها بشأن عرض الهلال السعودي هذا الصيف

عائلة مبابي مستعدة لقبول عرض الهلال السعودي تمهيداً لانتقال نجلها إلى صفوفه هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
عائلة مبابي وعرض الهلال السعودي
عائلة مبابي وعرض الهلال السعودي
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وطن- يبدو بأن عائلة النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مستعدة للموافقة على عرض نادي الهلال السعودي الضخم من أجل انتقال نجلها إلى صفوف النادي هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو، الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، بأن عائلة الفرنسي مبابي مستعدة لقبول عرض الهلال السعودي. كما أنهم يرونه مناسب تماماً للاعب في الوقت الحالي.

عائلة مبابي وعرض الهلال السعودي

فيما لم يقرر اللاعب مبابي بشأن مستقبله. خلال الفترة القادمة، في ظل رغبة الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه هذا الصيف.

وكان الفرنسي كيليان مبابي قد خاطب إدارة باريس سان جيرمان، برفضه الموافقة على بند تفعيل عقده مع النادي الباريسي للبقاء مع النادي حتى صيف 2025.

كما ولم يدخل بعد نادي ريال مدريد (الملكي)، أحد أبرز المهتمين بصفقة التعاقد. مع الفرنسي مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، سباق التنافس مع العديد من الأندية المهتمة بتلك الصفقة هذا الصيف.

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عرض الهلال السعودي لشراء مبابي

من جهته، أشار الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بأن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع الفرنسي مبابي قيمته 300 مليون يورو لشراء اللاعب في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

الفرنسي مبابي
الفرنسي مبابي

كما وسيحصل اللاعب مبابي على راتب ضخم يبلغ قيمته 700 مليون يورو في الموسم الواحد فقط.

وارتبط اسم مبابي في الانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد والهلال السعودي وتوتنهام وغيرهم.

ويتطلع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، إلى بيع اللاعب مبابي. هذا الصيف، بعد وصول توتر العلاقة مع اللاعب، عقب رفض الأخير على الموافقة على البقاء مع النادي لموسم آخر إضافي.

ومن الجدير الذكر، بأن الفرنسي كيليان مبابي متاح لبيع بالمجان في صيف عام 2024، بعد رفض اللاعب تفعيل بند البقاء مع النادي لموسم إضافي. وهو ما لا يريده النادي ويجعل مؤشرات رحيله عن صفوف الفريق هو الأقرب هذا الصيف.

المصدروطن + جيانلوكا دي ماريزيو تويتر + فابريزيو رومانو تويتر

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