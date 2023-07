عائلة مبابي تحسم أمرها بشأن عرض الهلال السعودي هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- يبدو بأن عائلة النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مستعدة للموافقة على عرض نادي الهلال السعودي الضخم من أجل انتقال نجلها إلى صفوف النادي هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو، الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، بأن عائلة الفرنسي مبابي مستعدة لقبول عرض الهلال السعودي. كما أنهم يرونه مناسب تماماً للاعب في الوقت الحالي.

فيما لم يقرر اللاعب مبابي بشأن مستقبله. خلال الفترة القادمة، في ظل رغبة الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه هذا الصيف.

وكان الفرنسي كيليان مبابي قد خاطب إدارة باريس سان جيرمان، برفضه الموافقة على بند تفعيل عقده مع النادي الباريسي للبقاء مع النادي حتى صيف 2025.

كما ولم يدخل بعد نادي ريال مدريد (الملكي)، أحد أبرز المهتمين بصفقة التعاقد. مع الفرنسي مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، سباق التنافس مع العديد من الأندية المهتمة بتلك الصفقة هذا الصيف.

من جهته، أشار الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بأن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع الفرنسي مبابي قيمته 300 مليون يورو لشراء اللاعب في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

كما وسيحصل اللاعب مبابي على راتب ضخم يبلغ قيمته 700 مليون يورو في الموسم الواحد فقط.

وارتبط اسم مبابي في الانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد والهلال السعودي وتوتنهام وغيرهم.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦

Understand it’s worth €300m — record fee.

No talks on player side.

⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023