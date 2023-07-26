سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوزٍ جديد على أتالانتا يونايتد (شاهد)

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وطن- قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي لتحقيق الفوز على منافسه أتالانتا يونايتد برباعية نظيفة دون مقابل، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس الدوريات الأمريكي.

وكان البرغوث ميسي نجم المباراة بلا منازع، بعد تسجيله هدفين لفريقه إنتر ميامي داخل شباك مرمى الخضم أتالانتا يونايتد، والمساهمة في صناعة هدف ثالث أخر في المباراة.

أهداف ميسي مع إنتر ميامي

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لصالح إنتر ميامي أمام منافسه أتالانتا يونايتد في الدقيقتين ال8 وال22.

كما وعزز بعدها زميله روبير تايلور التقدم في النتيجة بهدفين أخرين في الدقيقتين ال44 وال53.

ROBERT TAYLOR BANGER 🚨 Cremaschi with the flick on to Taylor to give us a three goal lead in the 44th minute🤯#MIAvATL | 3-0 pic.twitter.com/8T4ttw5vaY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

وشهدت مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد، طرد لاعب إنتر ميامي الأمريكي كريستوفر ماكفاي في الدقيقة ال84، بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

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مباراة إنتر ميامي ضد أتالانتا يونايتد

وتفوق فريق إنتر ميامي على نظيره أتالانتا يونايتد على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة. فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 62%.

على عكس الفريق المنافس أتالانتا يونايتد الذي وصلت عدد تسديداته بتجاه شباك المرمى 10 تسديدات، كما ووصلت الاستحواذ على الكرة في المباراة بنسبة 38%.

كما وسيلتقي إنتر ميامي بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي في كأس الدوريات الأمريكي تحت قيادة ليونيل ميسي، أمام منافسه شارلوت، في ال21 من شهر أغسطس/ أب القادم، على ملعب (لوكهارت).

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

وانتقل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في سوق الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

ترتيب إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكي

ويتصدر فريق إنتر ميامي جدول ترتيب دور مجموعات كأس الدوريات الأمريكي برصيد 6 نقاط.

كما ويليه كروز أزول في المركز الثاني وأتالانتا يونايتد في ثالث الترتيب بدون أي النقاط حتى يومنا هذا.