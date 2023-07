سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوزٍ جديد على أتالانتا يونايتد (شاهد)

- Advertisement -

وطن- قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي لتحقيق الفوز على منافسه أتالانتا يونايتد برباعية نظيفة دون مقابل، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس الدوريات الأمريكي.

وكان البرغوث ميسي نجم المباراة بلا منازع، بعد تسجيله هدفين لفريقه إنتر ميامي داخل شباك مرمى الخضم أتالانتا يونايتد، والمساهمة في صناعة هدف ثالث أخر في المباراة.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لصالح إنتر ميامي أمام منافسه أتالانتا يونايتد في الدقيقتين ال8 وال22.

كما وعزز بعدها زميله روبير تايلور التقدم في النتيجة بهدفين أخرين في الدقيقتين ال44 وال53.

ROBERT TAYLOR BANGER 🚨

Cremaschi with the flick on to Taylor to give us a three goal lead in the 44th minute🤯#MIAvATL | 3-0 pic.twitter.com/8T4ttw5vaY

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023