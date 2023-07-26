الأربعاء, يوليو 26, 2023
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رياضة

“رسميا .. مبابي هلالي” يتصدر تويتر فهل نضجت “طبخة” الهلال السعودي؟!

ممثلو كيليان مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال فيعرض 400 مليون فقط

كتب أنس السالم
رسميا مبابي هلالي
كيليان مبابي لا يزال صامتاً وسط التقارير التي تتطريق الى مصيره مع باريس
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وطن – تصدّر هاشتاغ حمل اسم “رسميا مبابي هلالي”، الترند بموقع تويتر، خلال الساعات الماضية، وسط حديثٍ عن مفاوضات بين ممثلي اللاعب الفرنسي كليان مبابي استهلوا عملية التفاوض مع نادي الهلال السعودي.

وكان الهلال قدم عرضًا لباريس سان جيرمان من أجل ضم مبابي مقابل 300 مليون يورو، بينما ذكرت تقارير أن عائلة “مبابي” مستعدة للموافقة على عرض نادي الهلال السعودي الضخم من أجل انتقال نجلها إلى صفوف النادي هذا الصيف.

الهلال السعودي قدم عرضًا لباريس سان جيرمان لضم مبابي مقابل 300 مليون يورو
الهلال السعودي قدم عرضًا لباريس سان جيرمان لضم مبابي مقابل 300 مليون يورو

راتب مبابي مع الهلال السعودي

ووفقا لصحيفة “آس”، فقد بدأ ممثلو مبابي، بالتفاوض مع الهلال السعودي، حول راتب اللاعب ومدة العقد بين الطرفين. فيما يغرب مسؤولو الهلال في ضم مبابي لمدة موسمين.

أما اللاعب فيريد التوقيع لموسم واحد، حتى يرحل إلى ريال مدريد في صيف 2024.

ونوهت الصحيفة إلى أن ممثلي كيليان مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال فيعرض 400 مليون فقط.

وأكدت أن باريس يرحب بعرض الهلال، خاصة أن جميع العروض الأخرى لا تقترب من قيمة عرض الفريق السعودي.

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راتب مبابي مع الهلال السعودي
ممثلو مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي إلى 500 مليون يورو

يأتي ذلك، بينما لا يزال كيليان مبابي صامتاً، على الرغم من غيابه حاليًا وعدم مشاركته في جولة باريس سان جيرمان التمهيدية للموسم الجديد مع زملائه. وفق صحيفة “ماركا marca” الإسبانيّة

وفقًا لما أوردته صحيفة “لو باريزيان”، فإنّ كيليان ليس لديه نية لترك باريس سان جيرمان. وعندما سئل عن حالته العقلية، أجاب بثقة: “أنا بحالة جيدة جدًا”.

وبابتسامة على وجهه، يلتزم مبابي الهدوء، ولا يظهر أي مؤشر على رغبته في مغادرة النادي الفرنسي قبل 30 يونيو 2024.

“الاهتمام الرئيسي من ريال مدريد”

بحسب “ماركا”، فعلى الرغم من تلقي باريس سان جيرمان لعروضه، إلا أنه لم يغير رأيه ولا يحمل أي ضغائن، حتى لو كان النادي يضغط من أجل رحيله في نافذة الانتقالات الحالية.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان ليس هادئًا كما يبدو أن اللاعب. حيث يستمر في تلقي العروض لنجمه والتفكير فيها.

ريال مدريد يراقب مصير مبابي مع باريس
ريال مدريد يراقب مصير مبابي مع باريس

الاهتمام الرئيسي من ريال مدريد، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء حاسم بعد، في انتظار الظروف المناسبة للتحرك دون الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان.

ويشير تقرير “ماركا”، إلى أنّ الدولي الفرنسي ثابت في موقفه. وفي الوقت الحالي، يبدو أن احتمال تجديد عقده مع باريس سان جيرمان غير موجود.

 

المصدرماركا - آس

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