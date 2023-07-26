“رسميا .. مبابي هلالي” يتصدر تويتر فهل نضجت “طبخة” الهلال السعودي؟!

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وطن – تصدّر هاشتاغ حمل اسم “رسميا مبابي هلالي”، الترند بموقع تويتر، خلال الساعات الماضية، وسط حديثٍ عن مفاوضات بين ممثلي اللاعب الفرنسي كليان مبابي استهلوا عملية التفاوض مع نادي الهلال السعودي.

وكان الهلال قدم عرضًا لباريس سان جيرمان من أجل ضم مبابي مقابل 300 مليون يورو، بينما ذكرت تقارير أن عائلة “مبابي” مستعدة للموافقة على عرض نادي الهلال السعودي الضخم من أجل انتقال نجلها إلى صفوف النادي هذا الصيف.

راتب مبابي مع الهلال السعودي

ووفقا لصحيفة “آس”، فقد بدأ ممثلو مبابي، بالتفاوض مع الهلال السعودي، حول راتب اللاعب ومدة العقد بين الطرفين. فيما يغرب مسؤولو الهلال في ضم مبابي لمدة موسمين.

أما اللاعب فيريد التوقيع لموسم واحد، حتى يرحل إلى ريال مدريد في صيف 2024.

ونوهت الصحيفة إلى أن ممثلي كيليان مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال فيعرض 400 مليون فقط.

وأكدت أن باريس يرحب بعرض الهلال، خاصة أن جميع العروض الأخرى لا تقترب من قيمة عرض الفريق السعودي.

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يأتي ذلك، بينما لا يزال كيليان مبابي صامتاً، على الرغم من غيابه حاليًا وعدم مشاركته في جولة باريس سان جيرمان التمهيدية للموسم الجديد مع زملائه. وفق صحيفة “ماركا marca” الإسبانيّة

وفقًا لما أوردته صحيفة “لو باريزيان”، فإنّ كيليان ليس لديه نية لترك باريس سان جيرمان. وعندما سئل عن حالته العقلية، أجاب بثقة: “أنا بحالة جيدة جدًا”.

وبابتسامة على وجهه، يلتزم مبابي الهدوء، ولا يظهر أي مؤشر على رغبته في مغادرة النادي الفرنسي قبل 30 يونيو 2024.

“الاهتمام الرئيسي من ريال مدريد”

بحسب “ماركا”، فعلى الرغم من تلقي باريس سان جيرمان لعروضه، إلا أنه لم يغير رأيه ولا يحمل أي ضغائن، حتى لو كان النادي يضغط من أجل رحيله في نافذة الانتقالات الحالية.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان ليس هادئًا كما يبدو أن اللاعب. حيث يستمر في تلقي العروض لنجمه والتفكير فيها.

الاهتمام الرئيسي من ريال مدريد، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء حاسم بعد، في انتظار الظروف المناسبة للتحرك دون الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان.

ويشير تقرير “ماركا”، إلى أنّ الدولي الفرنسي ثابت في موقفه. وفي الوقت الحالي، يبدو أن احتمال تجديد عقده مع باريس سان جيرمان غير موجود.