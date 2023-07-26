الأربعاء, يوليو 26, 2023
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حربٌ وقودها الأحياء.. فيديو مؤلم لمواشي السودان التي لم تنج من القتل

مُصوِّر الفيديو اتهم قوات الدعم السريع بالهجوم على المزرعة

كتب خالد السعدي
فيديو مؤلم لمواشي السودان التي لم تنج من القتل
فيديو مؤلم لمواشي السودان التي لم تنج من القتل
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وطن- انتشر مقطع فيديو، يُظهر نفوق عدد من المواشي والأغنام بعدما طالها القصف جراء الحرب الدائرة في السودان حاليا، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وسمع صوت أحد الأشخاص يتحدث في مقطع الفيديو، من داخل مزرعة مواشي، قال إنها تعرضت للهجوم من قِبل قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن هجوم الدعم السريع على المزرعة أدّى إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي، واستعرض بالكاميرا آثار الرصاص على المواشي بجانب احتراق بعضها بالكامل.

أضرار كبيرة للعاملين في القطاع الإنساني

جاء ذلك في وقت أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، اعتقال واغتيال عشرات العاملين في مجال الإغاثة جراء الحرب في البلاد.

وقالت منسق الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي، إن 20 شخصا اعتقلوا مؤخراً وما زال مصير بعضهم مجهولاً، دون أن تحدد مزيداً من التفاصيل.

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وأضافت أن أكثر من عشرات العاملين في مجال الإغاثة لقوا مصرعهم فيما أصيب عدد أكبر منذ بداية النزاع في السودان، لافتة إلى خطورة الوضع.

وأشارت إلى أنه جرى نهب ما لا يقل عن 50 مستودعا للمساعدات الإنسانية وسلب 82 مكتبا وسرقة أكثر من 200 مركبة.

ولفتت إلى أن مستودعا واحدا، نُهب في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، في أوائل يونيو / حزيران الماضي كان يحتوي على طعام يمكن أن يكفي 4.4 مليون شخص.

وشددت على أن قطاع الصحة تعرض للدمار، حيث جرى التحقق من 50 هجوما على الرعاية الصحية، كما وردت تقارير بوقوع 32 هجوما على مرافق صحية واستهداف 22 عاملاً في المجال الطبي، مؤكدة على أن الوضع بات كارثياً.

الحرب في السودان مستمرة منذ أكثر من 100 يوم

وبلغت الحرب السودانية بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع،يومها الـ100، وخلفت آلاف القتلى وملايين المشردين والنازحين، ورغم الضغوط المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الطرق سلميا، إلا أن أمل وقفها يتضاءل يوما عن الآخر في ظل استمرار الاشتباكات دون حل.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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