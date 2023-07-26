الأربعاء, يوليو 26, 2023
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رياضة

تعرف على طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والترجي من 80 ريال وحتى 1200 ريال سعودي

كتب فارس أبو شيحة
طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي
حجز تذاكر الاتحاد والترجي
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وطن- تتسأل جماهير وعشاق كرة القدم العربية في كل مكان، بشأن طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي مكاني، في أولى المواجهات من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية، الخميس.

ويستضيف ملعب ( الملك فهد الرياضي) في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، مباراة الاتحاد والترجي الرياضي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

موعد مباراة الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الاتحاد السعودي والترجي التونسي، في منافسات دور مجموعات  البطولة العربية  الأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي والتونسي رؤوف خليف على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

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الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

أسعار تذاكر الاتحاد والترجي

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فقد تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والترجي ما بين 80 ريال سعودي كأقل فئة، و1200 ريال سعودي كأعلى فئة، ويتم بيعها على موقع (ticketmx). كما وجاءت الأسعار للفئات على النحو الآتي:

A1 80   ريال سعودي.

A2   80 ريال سعودي.

B1  80 ريال سعودي.

B2   80 ريال سعودي.

PREMIUM 1  100 ريال سعودي.

PREMIUM 2  100 ريال سعودي.

GOLD 1     550 ريال سعودي.

GOLD 2     550 ريال سعودي.

VIP   1200 ريال سعودي.

الترجي التونسي
الترجي التونسي

طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، طريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والترجي في منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، وهي كما يلي:

  • الدخول إلى موقع (ticketmx) المتخصص في بيع تذاكر المباريات.
  • تظهر أمامك العديد من الفعاليات، تقوم باختيار مباراة الاتحاد والترجي.
  • يتطلب إجراءات الدخول إلى الموقع بعدها بحسابك أو عمل حساب جديد للدخول للموقع.
  • اختيار الفئة التي تناسبك عزيزي القارئ من أسعار تذاكر لحضور المباراة.
  • يمكنك تحديد المقعد من خلال الضغط على كلمة دفع، ويمكنك دفع سعر التذكرة بالوسائل المتاحة أمامك على الشاشة.
المصدروطن + ticket mx

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