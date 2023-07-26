تعرف على طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

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وطن- تتسأل جماهير وعشاق كرة القدم العربية في كل مكان، بشأن طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي مكاني، في أولى المواجهات من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية، الخميس.

ويستضيف ملعب ( الملك فهد الرياضي) في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، مباراة الاتحاد والترجي الرياضي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

موعد مباراة الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

Good Morning everybody / صباح الخير جميعا / Bonjour à tous 🎗️ Daily Reminder 👇 🔥 NEXT MATCH 🔥 ⚽ 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @ittihad🇸🇦

🕙 Thu 27 Jul 20:00 (UTC+1)

🏆 #KingSalmanClubCup Gr A. Day 1

🏟 King Fahd Sport City Stadium

📲 #ESTISC

📺 #SSC pic.twitter.com/CYsFnt2FHz — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) July 26, 2023

كما وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الاتحاد السعودي والترجي التونسي، في منافسات دور مجموعات البطولة العربية الأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي والتونسي رؤوف خليف على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

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أسعار تذاكر الاتحاد والترجي

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فقد تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والترجي ما بين 80 ريال سعودي كأقل فئة، و1200 ريال سعودي كأعلى فئة، ويتم بيعها على موقع (ticketmx). كما وجاءت الأسعار للفئات على النحو الآتي:

A1 80 ريال سعودي.

A2 80 ريال سعودي.

B1 80 ريال سعودي.

B2 80 ريال سعودي.

PREMIUM 1 100 ريال سعودي.

PREMIUM 2 100 ريال سعودي.

GOLD 1 550 ريال سعودي.

GOLD 2 550 ريال سعودي.

VIP 1200 ريال سعودي.

طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، طريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والترجي في منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، وهي كما يلي: