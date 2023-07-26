اندلاع حريق بسفينة شحن تحمل 3 آلاف سيارة من ألمانيا إلى مصر .. تفاصيل!

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وطن- قال خفر السواحل الهولندي اليوم الأربعاء إن شخصا توفي وأصيب عدد آخر عندما اندلع حريق في سفينة شحن نقل سيارات قبالة الطرف الشمالي لهولندا مما أجبر العديد من أفراد الطاقم على القفز من فوقها.

ووفقا لما نقلته “رويترز“، فإن سفينة الشحن فريمانتل السريعة المسجلة في بنما كنت تنقل ما يقارب 3 آلاف سيارة من ألمانيا إلى مصر، 25 منها كهربائية.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن سيارة كهربائية كانت مصدر الحريق، مضيفا أن السفينة ما زالت تحترق.

من جانبها، أفادت الإذاعة الهولندية NOS أن السفينة التي يبلغ طولها 199 مترا ، والتي غادرت ميناء بيرمنهافن الألماني ، تم سحبها بنجاح من ممرات الشحن في ساعة م6بكرة من صباح يوم الأربعاء.

وقال بيان إن السفينة كانت تبحر على بعد 27 كيلومترا شمالي جزيرة أميلاند الهولندية وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق ليل الثلاثاء.

وذكر بيان خفر السواحل أن الطاقم حاول إخماد الحريق لكنه فشل.

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نقل الطاقم للمستشفيات

وتم نقل الطاقم المصاب بطائرة هليكوبتر إلى المرافق الطبية في البر الرئيسي. وقال متحدث باسم الشرطة إنهم أصيبوا بسبب استنشاق الدخان أو أصيبوا أثناء الإخلاء.

حوادث مشابهة

يشار إلى انه في وقت سابق من هذا الشهر، قتل اثنان من رجال الإطفاء في نيوجيرسي وأصيب خمسة أثناء إخماد حريق شديد في سفينة شحن تحمل مئات المركبات.

كما دمر حريق آلاف السيارات الفاخرة على متن سفينة قبالة سواحل جزر الأزور البرتغالية في فبراير من العام الماضي.