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نصف ملعقة من زيت الزيتون يوميًا تقلل من خطر الوفاة بهذا المرض بنسبة 28٪

يعد اختيار زيت الزيتون، وهو منتج طبيعي، بدلاً من الدهون مثل السمن الصناعي والمايونيز التجاري خيارًا آمنًا قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف

كتب ايمان الباجي
نصف ملعقة من زيت الزيتون يوميًا تقلل من خطر الوفاة بهذا المرض بنسبة 28٪
زيت الزيتون
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وطنتشير دراسة حديثة إلى أن جرعة يومية من زيت الزيتون يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل.

وسواء أضفته إلى السلطة أو استخدمته في جميع أنواع الطبخ، فإن زيت الزيتون يقدم أكثر من نكهته الفريدة.

ربطت الأبحاث سابقًا بين البحر الأبيض المتوسط وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، فإن دراسة حديثة، سيتم تقديمها في الاجتماع السنوي الرئيسي للجمعية الأمريكية للتغذية، سلطت الضوء أيضًا على تأثيرات الزيت على صحة الدماغ.

ملعقة من زيت الزيتون تقلل من الإصابة بالخرف

إن إضافة ما يزيد قليلاً عن نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بالخرف بنسبة هائلة تصل إلى 28 بالمائة، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

زيت الزيتون
كشفت الدراسة دأن جرعة يومية من زيت الزيتون يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف

من جهتها، قالت آن جولي تيسيير، الباحثة الرئيسية للدراسة، في بيان صحافي:يعد اختيار زيت الزيتون، وهو منتج طبيعي، بدلاً من الدهون مثل السمن الصناعي والمايونيز التجاري خيارًا آمنًا قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل.”

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كان هذا البحث هو أول بحث يدرس العلاقة بين النظام الغذائي والموت المرتبط بالخرف.

نتائج الدراسة

بالنظر إلى الاستبيانات الغذائية وسجلات الوفاة التي تم جمعها من أكثر من 90 ألف أمريكي على مدى ثلاثة عقود، توصل فريق البحث أن أولئك الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 28 في المائة للوفاة من الخرف.

علاوة على ذلك، فإن استبدال ملعقة صغيرة من المارجرين والمايونيز بكمية معادلة من زيت الزيتون كان مرتبطًا أيضًا بانخفاض خطر الوفاة من حالة سرقة العقل.

في حين أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستخدمون زيت الزيتون بانتظام يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي.

علاوة على ذلك، أشارت تيسيير إلى أن العلاقة بين زيت الطهي ومخاطر الوفاة بسبب الخرف كانت مستقلة عن جودة النظام الغذائي بشكل عام.

قد يشير هذا إلى أن زيت الزيتون له خصائص مفيدة بشكل فريد لصحة الدماغ.

وقالت تيسييه في هذا الإطار:”يمكن لبعض المركبات المضادة للأكسدة في زيت الزيتون عبور الحاجز الدموي الدماغي، مما قد يكون له تأثير مباشر على الدماغ.”

مضيفة:”من الممكن أيضًا أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر على صحة الدماغ من خلال الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية.”

بينما تقدم الدراسة بعض النتائج المثيرة للاهتمام، شدد فريق البحث على أنه مجرد بحث ولا يثبت أن زيت الزيتون هو سبب انخفاض خطر الإصابة بالخرف القاتل.

وأضافوا أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات مثل التجارب المعشاة ذات الشواهد لتأكيد التأثيرات وتحديد الكمية المثلى من زيت الزيتون للاستهلاك من أجل جني هذه الفوائد.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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