ملكة جمال السعودية في إطلالة مثيرة وشرسة على السرير وحديث عن لبس البكيني (شاهد)

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وطن- واصلت ملكة جمال السعودية، رومي القحطاني، إطلالاتها الجميلة والمثيرة بالتزامن مع قرب خوضها مسابقة ملكة جمال الكون.

وعبر حسابها على انستغرام، نشرت رومي القحطاني عددا من الصور المثيرة التي أبرزت أنوثتها وجمالها بشكل لافت.

وظهرت ملكة جمال السعودية مرتدية فستان من الساتان باللون “الموف” مع حمالات خيط، ما جعل ذراعيها عاريين وصدر مكشوف.

ولتضيف رومي القحطاني بعض الشراسة للصور، تعمدت ملكة جمال السعودية ربط شعرها من الخلف “ذيل الحصان” بشكل عشوائي.

وفي إطلالة بنفس الزي، ظهرت رومي القحطاني وهي تتمدد على السرير، لتضيف لمظهرها حالة من الإغراء الذي أثار إعجاب المتابعين.

وفي محاولة منها لإبراز أنوثتها أكثر فأكثر، لجأت رومي القحطاني لالتقاط صورة لنفسها وهي تجلس على السرير رافعة ساقيها، لتضيف لمظهرها جمالا إضافيا.

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سترتدي البكيني

وفي حديث عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، أعربت رومي القحطاني عن استعدادها للبس البكيني خلال المشاركة في المسابقة.

ورد على إحدى المتابعات عبر خاصية “استوري” أن فقرة ارتداء البكيني في مسابقة ملكة جمال الكون هي إلزامية، مؤكدة عدم ممناعتها من ارتدائه.

مشاركة رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال الكوكب

وكانت رومي القحطاني قد أعلنت قبل أيام عن مشاركتها في مـسابقة مـلكة جمال الكون العالمية 2023 كأول مشاركة من المملكة العربية السعودية، بعد أن توجت ملكة جمال للسعودية في عام 2021.

وحرصت على تمثيل المملكة في عدد من الفعاليات المرتبطة بهذه النوعية من المسابقات منها مسابقة ملكة جمال العرب، ملكة جمال أوروبا 2023، وغيرها.