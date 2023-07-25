مأمون فندي يرد على نشأت الديهي ويتوعد بكشف فضائح لمسؤولين كبار

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وطن- ردّ الكاتب والباحث المصري مأمون فندي، على الهجوم الذي شنّه عليه الإعلامي المقرب من النظام نشأت الديهي، بعدما قال إنّ الدولار هو الذي يُحرك مواقفه التي يراها الديهي معادية للدولة.

وقال فندي في عدة تغريدات على موقع تويتر: “أيها الحامل للسامسونج رسالتك وصلت بسس كان صفوت الشريف بعد ما يهيج العيال بتاعته كان يتصل بنفسه ويعتذر. دور على حد ريحته مش كريهة قوي زي الديهي عشان توصل وسالتك بشياكه. استنضفوا فإن الطهارة من الإيمان”.

وأضاف: “وعلى فكرة لو تفهم في موضوع الملفات (وأشك) إنت طلع اللي عندك وأنا هوريك ملف اللي مشغلينك مش الرتبة الصغيرة اللي بتديك أوامر، وهطلع ملفات الناس اللي اكبر وبالانجليزي مش بالعربي في صحف مش حتكلفك وظيفتك، دا حتكلف اللي مشغلينك وظايفهم”.

وتابع: “وصل الانحطاط بالإعلام المصري أن يكون متواطئا مع مخلص جمارك سابق ( مراسله) يدعي نشأت الديهي أن يتطاول علي، طبعا احتفظ بالحق القانوني ضد قناة تن وملاكها، وهذا مسار مختلف. لكن أن يترك هذا السفيه كي يتطاول، فلن يلومني أحد لو كتبت بالإنجليزية في صحف كبرى عن أمور فاضحة تمس الكبار. نشأت عيل ولكن المفروض اللي مشغله يكون مقدر ويفهم شوية”.

وصل الانحطاط بالاعلام المصري ان يكون متواطئا مع مخلص جمارك سابق ( مراسله) يدعي نشأت الديهي ان يتطاول علي، طبعا احتفظ بالحق القانوني ضد قناة تن وملاكها، وهذا مسار مختلف. ولكن ان يترك هذا السفيه كي يتطاول، فلن يلومني احد لو كتبت بالانجليزية في صحف كبرى عن امور فاضحة تمس الكبار.… — Mamoun Fandy, Ph.D (@mamoun1234) July 23, 2023

واستكمل: “يا نشأت يا ديهي هكلم صاحب القناة وأخليه يقفلها أو يطردك ويرجعك تجحز ضيوف في التليفزيون المصري أو ترجع إسطنبول.. وعلى فكره أنا بتكلم جد”.

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واعتبر أنه من خلال التحليل السياسي في تطوع نشأت الديهي لكي يتطاول عليه في يومين متتاليين هو فإن ذلك يعني أن النظام في حالة ارتباك عام، وغير قادر على التمييز ، كما أن حالة الصرع التي تهيمن عليه من علامات الانهيار العام، مشيرا إلى أنه لا تستطيع أي معارضة في الداخل أو الخارج أن تفعل بالنظام ما تفعله سياساته.

ورأى أن النظام في موقع لا يحسد عليه، وبالتالي هو نظام يستحق الشفقة لا الغضب، وفق تعبيره.

بهدوء في قصة الديهي: التحليل السياسي في تطوع نشأت الديهي لكي يتطاول علي في يومين متتاليين هو ؛ ١- واضح ان النظام في حالة ارتباك عام، وغير قادر على التمييز ، أي في حالة صرع او سعار وهذه واحده من علامات الانهيار العام

٢- لن تستطيع اي معارضة في الداخل او الخارج ان تفعل بالنظام ما… — Mamoun Fandy, Ph.D (@mamoun1234) July 23, 2023

نشأت الديهي يهاجم مأمون فندي

وكان نشأت الديهي، قد هاجم مأمون فندي وقال إنه خرج من تحت الأنقاض، ووصفه بأنه لغز وقصة كبيرة، مشيرا إلى أن فندي كان يُسبح بحمد هذه الدولة، عندما كان يُقدم أحد البرامج التلفزيونية، ودائم السفر إلى قطر والإمارات.

وجاء هجوم نشأت الديهي على مأمون فندي، بسبب تغريدة كتبها الأخير سخر من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال فيها: “وهي مصر ماتت علشان كل شوية واحد يطلع يزعق فينا ويقول تحيا مصر.. مصر حية وزي الفل بس انزلوا عن صدرها ومتكتموش نفسها وهي تحيا.. سيبوها تحيا”.

وقال الديهي خلال برنامجه التلفزيوني على قناة مصرية مُمولة إماراتيا: “والله العظيم خسارة الكلام في مأمون فندي”، مشيرا إلى أن ظهور فندي في هذا التوقيت جاء ضمن موسم عودة طيور الظلام وخروج الأفاعي.

وفي حلقة ثانية، أكّد الديهي أن فندي يزن وزن الهاموش والبعوض، واتهمه بأنه يتقلب يمينا ويسارا في مواقفه حيثما كان الدولار أو الدرهم والريال وفق تعبيره، مشيرا إلى أن مواقفه يُحددها ما يحصل عليه من أموال.

وادعى الديهي، أنه يعرف تفاصيل ما سماها النزوات الدولارية لمأمون فندي، ووصفه بأنه ملك التطبيع الأول بعد الراحل علي سالم، ويجد نشوة في مقابلة أشخاص من الحركة الصهيونية.