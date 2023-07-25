الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةالهدهد"سلاح جبار" سيصل للجيش المغربي بوساطة إسرائيلية.. كيف سترد الجزائر؟
الهدهد

“سلاح جبار” سيصل للجيش المغربي بوساطة إسرائيلية.. كيف سترد الجزائر؟

تتفوّق القوة الجوية الجزائرية الحالية على نظيرتها المغربية بفارق واضح سواء فيما يتعلق بالنوع أو العدد

كتب خالد السعدي
الجيش المغربي
- Advertisement -

وطن- كشف موقع متخصص في متابعة ورصد أخبار السلاح وصفقات الدفاع حول العالم، عن تطورات مهمة في صفقات التسلّح السنوية التي يبرمها الجيش الملكي المغربي.

وأوضح موقع بلغاري متخصص، الأحد، أنه من المرجح أن يضم الجيش المغربي إلى ترسانته العسكرية المقاتلة الشبحية الأمريكية “إف-35”.

وفي حال تمّت الصفقة، ستكون الطائرة التي تصنعها شركة “لوكهيد ماتن” الأمريكية، الأولى ضمن جيش دولة إفريقية وعربية.

كما ستكون المغرب أول دولة ستحصل على هذا النوع من الطائرات التي تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس، وتصنف كأفضل مقاتلة في العالم وتمتلكها دول قليلة فقط، وفق ما أوردته مصادر متخصصة.

إف-35 الأمريكية للجيش المغربي بوساطة إسرائيلية
إف-35 الأمريكية للجيش المغربي بوساطة إسرائيلية

“إف-35″ الأمريكية للجيش المغربي بوساطة إسرائيلية

وأشار موقع”BULGARIANMILITARY” البلغاري، المتخصص في أخبار التسلح والدفاع، إلى أن “المملكة المغربية ستستفيد من علاقاتها مع إسرائيل من أجل الحصول على هذه المقاتلات الأمريكية التي تتحفظ واشنطن على توريدها لبعض الدول”.

وأضاف أن “الموضوع ناقشه بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال لقاء جمع بينهما في نوفمبر 2021”.

- Advertisement -

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أبدت تخوفها من قرب حصول الرباط على هذا النوع من المقاتلات الأمريكية المتطورة التي يصعب رصد تحركاتها من طرف الرادارات بسبب توفرها على نظام للتخفي، موردة أن “ضم هذه المقاتلة للسرب الجوي المغربي سيربك التوازن العسكري في المنطقة”.

إف-35 الأمريكية للجيش المغربي
إف-35 الأمريكية للجيش المغربي

الجزائر تتفوّق في الجوّ

منذ عام 2011، استثمرت الجزائر مليارات الدولارات في شراء المقاتلات وتعزيز الدفاعات الجوية الأرضية، في المقام الأول لردع أي هجوم غربي (بقيادة الناتو) على النمط الليبي الذي ساهم في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

وبعيداً عن العقيدة الأمنية الجزائرية التي ظلت قائمة -لعقود مضت- على مبادئ من أهمها مبدأ السيادة وعدم التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، تُؤكد الجزائر مواجهتها تهديدات متواصلة تصفها بـ “الحقيقية” من قبل الجارة الغربية -المملكة المغربية.

وحسب أحدث المعطيات التي نشرها موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في أخبار الدفاع والتسلح، فإن القوات الجوية المغربية حاليا تأتي في تصنيف أدنى في مواجهة القوة الجوية الجزائرية.

وهذا ليس فقط بسبب محدودية دفاعاتها الجوية الأرضية، حيث تعد الجزائر من بين الأكثر تقدمًا في العالم، ولكن أيضًا بسبب القدرات المحدودة لمقاتلاتها.

تتكون الوحدات المقاتلة الجزائرية متعددة المهام في الغالب من طائرات متطورة من الجيل الرابع، مثل Su-30MKA و MiG-29M / M2. وتستكمل هذه الوحوش ذات الوزن الثقيل بطائرات ميج متوسطة الوزن.

في تناقض صارخ، فإن الأسطول المغربي أقل تقدمًا ويقع ضمن فئتي الوزن الخفيف أو “الخفيف جدًا”. يتضمن ذلك 23 مقاتلة من الجيل الرابع من طراز F16C / D، والتي على الرغم من كونها طائرات من الجيل الرابع، تستخدم رادارات تم مسحها ميكانيكيًا – وهي تقنية تعتبر الآن قديمة.

يشتمل الأسطول المغربي أيضًا على 22 مقاتلة من طراز F-5E / F و 26 مقاتلة من طراز Mirage F1 – وكلاهما من تصميمات الجيل الثالث خفيفة الوزن والتي لطالما اعتُبرت قديمة.

المصدرموقع”BULGARIANMILITARY” البلغاري، موقع غلوبال فاير باور، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

جاسوس مغربي جندته مخابرات محمد السادس أمام القضاء الألماني.. ومفاجأة للجزائريين

الهدهد

دوريات عسكرية لحزب الله على حدود إسرائيل.. فيديو مثير استفز الاحتلال

الهدهد

التعديلات القضائية الإسرائيلية.. كل ما تريد معرفته عن قانون المعقولية الذي فجر عاصفة الغضب

الهدهد

نشر الذعر.. فيديو دهس إسرائيليين في تل أبيب من قبل مستوطن

الهدهد

طعنات قاتلة.. مراهقون جزائريون يشوهون شابة بسبب ملابسها المثيرة

الهدهد

فيديوهات مروعة لحرائق الجزائر.. مقتل العشرات والنيران أتت على الأخضر واليابس

الهدهد

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

الهدهد

“تخوفات” تجبر صندوق أبو ظبي على إلغاء صفقة شراء أسهم شركة الفينيكس الإسرائيلية

الهدهد

“هذه أرضي”.. طفل فلسطيني يتحدى جنديا إسرائيليا ببسالة كبيرة (فيديو)

حياتنا

مريم حسين بمايوه أطفال وتنشر صورة نساء عاريات الصدر مع أغنية سعد لمجرد (شاهد)

الهدهد

نتنياهو ينظم ضربات قلبه تزامنا مع التصويت على التعديلات القضائية.. ماذا حدث؟

الهدهد

“حقكم على راسي”.. جزائرية تستفز مواطنيها بفيديو لاقى رواجا في المغرب ثم تعتذر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك في تونس كعزباء لأول مرة وتحصل على قبلة حب قبل النوم (فيديو)

جاسوس مغربي جندته مخابرات محمد السادس أمام القضاء الألماني.. ومفاجأة للجزائريين

“لتفادي انفجار قادم”.. أحمد الطنطاوي يدعو السيسي لتسليم السلطة سلميا

عفراء حمشو ترقص بملابس داخلية عقب السباحة (شاهد)

“العماني أولاً”.. السلطان هيثم يستجيب للباحثين عن عمل بقانون العمل الجديد

مقاطع مخيفة لزلزال أضنة.. أتراك ألقوا بأنفسهم من الشرفات وجبال تتحرك

“تعثرت فوجدت يدك” .. تفاعل على فيديو الملكة رانيا وهي تعبّر عن محبّتها للملك (شاهد)

جورجينا معجبة بالفرعون المصري محمد صلاح.. هل تفجر غيرة “أم مكة”؟ (شاهد)

ندى الكامل وصديقتها.. استعراض أفخاذ وصدور ومؤخرات (فيديو)

كتائب القسام تكشف المهمة التي كان شهداء نابلس الثلاثة في طريقهم لتنفيذها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC