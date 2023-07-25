سبب وفاة “محمود جركس”.. نجم “الخوالي” الذي غيّبه الموت في السويد

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وطن – غيّب الموت الفنان السوري محمود جركس عن عمر يُناهز 90 عاماً، اليوم الثلاثاء في السويد، تاركاً وراءه إرثا زاخراً بالأعمال الفنية التي ستُثري رصيد الساحة الثقافية السورية لسنوات قادمة.

محمود جركس هو أحد أشهر الفنانين المخضرمين الذين مثلوا في المسرح والتلفزيون والإذاعة وترك بصمة واضحة في الحركة الفنية السورية على مدى أكثر من 60 عاماً.

نقابة الفنانين تنعي وفاة الفنان القدير #محمود_جركس عن عمر ناهز 90 عاماً. pic.twitter.com/4PnDF0lFDu — 🇸🇾 رنا سوريا 🇸🇾 (@rana_syria81) July 25, 2023

ونشرت صفحة نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، صورة للفنان محمود جركس، ناعية إياه، وعلقت: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

سبب وفاة محمود جركس

وفقًا لمعلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن سبب وفاة جركس يعود لصراعه الطويل مع المرض حيث أنه تعرض لوعكة صحية ألمت بجسده في يونيو/ حزيران 2017.

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ونشر موقع “الفن” حينذاك صورة له في غرفة العناية الفائقة وأشار إلى إصابته بوعكة صحية قاسية نقل على إثرها إلى قسم العناية الفائقة بإحدى المستشفيات حيث خضع للعلاج وتم متابعة حالته الصحية.

تجاوز الفنان السوري بعدها الأزمة وأصبح طور النقاهة وأكدت عائلته حينها أن صحته أصبحت بخير ونقلت على لسانه شكره لكل زملائه الذين سألأوا عنه متمنياً الخير والسلام للجميع.

لكن حسب ما أكد مراقبون لتطور حالته الصحية، يبدو أن وضعه الصحي قد ساء منذ نحو أسبوع ونُقل على إثره إلى أحد المستشفيات في السويد بالقرب من محل إقامته.

من هو محمود جركس؟

“محمود جركس” هو فنان سوري من مواليد دمشق عام 1933 في حي قديم عرف باسم الأكراد، كانت أمه المعيل الوحيد للأسرة، بعدما غيّب الموت والده.

بدأ في تكوين ثقافته من خلال قصص شخصيات مسرحية، وساعده حبه للمسرح والتمثيل على ذلك. حيث كانت بدايته الفنية في سنة 1958 عندما كان يؤدي الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، و فيه تعلم فن التمثيل في المسرح العسكري.

الفنان القدير محمود جركس في ذمة الله نعت نقابة الفنانين في سورية الفنان القدير محمود جركس الذي وافته المنية اليوم في مكان إقامته بالسويد.. الراحل من مواليد #دمشق عام 1933 وفي رصيده أكثر من 60 عمل مسرحي و عشرات الأعمال التليفزيونية و الإذاعية أبرزها: الخوالي – صقر قريش – بقعة… pic.twitter.com/RwRfXuZb1U — درعا نت (@daraa_net_2020) July 25, 2023

لاحقاً في مطلع الستينات، انضم إلى نادي “الأزبكية” وبعدها قدّم بصحبة مدير النادي مسرحية بعنوان “أريد أن أقتل” بمشاركة العديد من الأدباء و الكتاب، وعبر العمل عن ثورة الجزائر التي كانت مشتعلة في نفوس الجماهير آنذاك.

توالت أعماله فيما بعد، إلى أن أصبح من خيرة فناني عصره برصيد حافل يضمّ أكثر من 60 عملا مسرحيا بالإضافة إلى عشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية.

وفاة الممثل السوري "محمود جركس" عن عمر يناهز 90 سنة.

"انا لله وانا اليه راجعون"#مساحات_اونلاين pic.twitter.com/cSglPGuqRv — مساحات اونلاين Messahat online (@messahatonline) July 25, 2023

ومن أبرز تلك الأعمال نشير ذكراً لا حصراً لـ “مسلسل بقعة ضوء الجزء الثالث”، “عمر الخيام”، “صقر قريش”، “الخوالي”، “الجمل”، “العبابيد”، “ياقوت”، “قانون الغاب”، “أحلام مؤجلة”، “طرابيش”، “أشياء تشبه الفرح”، “أيام أبي المنقذ”، “شجرة النارنج”، “نساء بلا أجنحة”، “عز الدين القسام”، وغيرهم.

كما شارك محمود جركس في عدد من الأفلام، أبرزها فيلم “لقاء في تدمر”، “عاريات بلا خطيئة”، “سفر الأجنحة”، وغيرها.