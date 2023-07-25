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سبب وفاة “محمود جركس”.. نجم “الخوالي” الذي غيّبه الموت في السويد

محمود جركس: رحلة الفنان السوري من الأزبكية إلى الشهرة العالمية والوفاة في السويد

كتب فهمي الورغمي
محمود جركس
الفنان السوري محمود جركس
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وطن – غيّب الموت الفنان السوري محمود جركس عن عمر يُناهز 90 عاماً، اليوم الثلاثاء في السويد، تاركاً وراءه إرثا زاخراً بالأعمال الفنية التي ستُثري رصيد الساحة الثقافية السورية لسنوات قادمة.

محمود جركس هو أحد أشهر الفنانين المخضرمين الذين مثلوا في المسرح والتلفزيون والإذاعة وترك بصمة واضحة في الحركة الفنية السورية على مدى أكثر من 60 عاماً.

ونشرت صفحة نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، صورة للفنان محمود جركس، ناعية إياه، وعلقت: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

سبب وفاة محمود جركس

وفقًا لمعلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن سبب وفاة جركس يعود لصراعه الطويل مع المرض حيث أنه تعرض لوعكة صحية ألمت بجسده في يونيو/ حزيران 2017.

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ونشر موقع “الفن” حينذاك صورة له في غرفة العناية الفائقة وأشار إلى إصابته بوعكة صحية قاسية نقل على إثرها إلى قسم العناية الفائقة بإحدى المستشفيات حيث خضع للعلاج وتم متابعة حالته الصحية.

تجاوز الفنان السوري بعدها الأزمة وأصبح طور النقاهة وأكدت عائلته حينها أن صحته أصبحت بخير ونقلت على لسانه شكره لكل زملائه الذين سألأوا عنه متمنياً الخير والسلام للجميع.

محمود جركس
توفي محمود جركس بعد صراع طويل مع المرض

لكن حسب ما أكد مراقبون لتطور حالته الصحية، يبدو أن وضعه الصحي قد ساء منذ نحو أسبوع ونُقل على إثره إلى أحد المستشفيات في السويد بالقرب من محل إقامته.

من هو محمود جركس؟

“محمود جركس” هو فنان سوري من مواليد دمشق عام 1933 في حي قديم عرف باسم الأكراد، كانت أمه المعيل الوحيد للأسرة، بعدما غيّب الموت والده.

بدأ في تكوين ثقافته من خلال قصص شخصيات مسرحية، وساعده حبه للمسرح والتمثيل على ذلك. حيث كانت بدايته الفنية في سنة 1958 عندما كان يؤدي الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، و فيه تعلم فن التمثيل في المسرح العسكري.

لاحقاً في مطلع الستينات، انضم إلى نادي “الأزبكية” وبعدها قدّم بصحبة مدير النادي مسرحية بعنوان “أريد أن أقتل” بمشاركة العديد من الأدباء و الكتاب، وعبر العمل عن ثورة الجزائر التي كانت مشتعلة في نفوس الجماهير آنذاك.

توالت أعماله فيما بعد، إلى أن أصبح من خيرة فناني عصره برصيد حافل يضمّ أكثر من 60 عملا مسرحيا بالإضافة إلى عشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية.

ومن أبرز تلك الأعمال نشير ذكراً لا حصراً لـ “مسلسل بقعة ضوء الجزء الثالث”، “عمر الخيام”، “صقر قريش”، “الخوالي”، “الجمل”، “العبابيد”، “ياقوت”، “قانون الغاب”، “أحلام مؤجلة”، “طرابيش”، “أشياء تشبه الفرح”، “أيام أبي المنقذ”، “شجرة النارنج”، “نساء بلا أجنحة”، “عز الدين القسام”، وغيرهم.

كما شارك محمود جركس في عدد من الأفلام، أبرزها فيلم “لقاء في تدمر”، “عاريات بلا خطيئة”، “سفر الأجنحة”، وغيرها.

المصدرتويتر + فيسبوك + الفن - رصد وتحرير وطن

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