دوريات عسكرية لحزب الله على حدود إسرائيل.. فيديو مثير استفز الاحتلال

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وطن- بثت وسائل إعلام، لقطات مصورة تُظهر مقاتلين من حزب الله اللبناني، وهم يُجرون دوريات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن جنديا إسرائيليا وثّق اليوم الثلاثاء، مشاهد عند الحدود اللبنانية لمقاتلين من حزب الله، قاموا بدورية مراقبة استفزازية، موضحة أنه تم على الفور جرى استدعاء قوة من الجيش دون وقوع أحداث.

الإعلام العبري ينشر فيديو لمقاتلين من حــ ـزب الله اللبناني وهم يقومون بدوريات على الحدود الفلسطينية اللبنانية pic.twitter.com/1M2dhcaDQF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 25, 2023

وشوهد العناصر المسلحون، في مقطع الفيديو، وهم يرتدون الزي العسكري مع كاميرات على الرأس، وبحوزتهم أسلحة متطورة، فيما وصف الإعلام العبري هذه المشاهد بأنها مثيرة للقلق.

فيديو الحدود بين حزب الله وإسرائيل

وكان مقطع فيديو التقطه عناصر حزب الله، قد وثّق زيارة قائد جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الشماليّة إلى الحدود مع لبنان.

والفيديو الذي تبلغ مدته 27 ثانية، ظهر فيه إلى جانب هليفي، قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين وقائد فرقة الجليل وقائد اللواء الشرقي، خلال جولة حدودية على موقع العباد مقابل بلدة حولا اللبنانية.

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إسرائيل تستبعد الحرب مع حزب الله

وكان قائد عسكري إسرائيلي بارز، قد أكّد قبل أيام، أنه لا توجد احتمالات آنية لوقوع مواجهة عسكرية مع “حزب الله” اللبناني.

وصرح قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، بأنه لا يوجد احتمال لوقوع صراع قريب مع حزب الله اللبناني وإسرائيل ، وذلك خلال لقاء كان قد جمعه برؤساء المجالس الشمالية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجنرال أوري غوردين، قوله إن هناك تقييما عسكريا للجيش الإسرائيلي يقضي بعدم وجود احتمالية آنية لوقوع صدام أو مواجهة مع حزب الله.