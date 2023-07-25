جاسوس مغربي جندته مخابرات محمد السادس أمام القضاء الألماني.. ومفاجأة للجزائريين

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وطن- باشرت محكمة ألمانية، أمس الاثنين، العمل على قضية مغربي مشتبه في قيامه بالتجسس لصالح المخابرات المغربية ضد المعارضين من مواطنيه، في ألمانيا.

وحسب موقع (DW بالعربية)، فقد وجه مكتب المدعي العام الاتحادي إلى شخص مغربي يبلغ من العمر 36 عاماً، تهمة القيام بأنشطة عملاء الاستخبارات، ضد نشطاء “الحراك المغربي”.

كما اعترف الشاب المغربي في المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، الاثنين، بأنه نقل معلومات عن نشطاء في “الحراك الجزائري” وأنصاره في ألمانيا.

“الحراك المغربي” في ألمانيا

يرفض الحراك المغربي، الذي تأسس عام 2016 على إثر الغضب العارم التي غطى المملكة بعد وفاة بائع أسماك بطريقة وحشية على يد السلطات، الفساد وسوء استخدام السلطة في المملكة.

بالعودة إلى الجاسوس المغربي في ألمانيا، فقد اعترف خلال شهادته أمام القضاء الألماني بأفعاله قائلاً “بوصفي مدونا، دعمت حركة الحراك الاحتجاجية من أوروبا بتقارير انتقادية على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.

ولفت إلى إنه ذهب في مطلع عام 2020 إلى القنصلية العامة المغربية في دوسلدورف، للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك للسفر إلى وطنه.

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كما وفقاً لما ذكرته لائحة الاتهام، فقد تواصل الجاسوس المغربي مع موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية، قام بتجنيده، وفي مقابل تلك الخدمات، قام الجهاز بدفع نفقات رحلاته التي بلغت نحو خمسة آلاف يورو (5540 دولارا).

ويحظى “الحراك المغربي” بتقدير كبير لدى الحقوقيين والمعارضين في الداخل المغربي، بسبب القدرة الكبيرة على حشد الشارع ضد الحكومة في احتجاجات 2016.

يذكر أن أولى تظاهراته خرجت احتجاجاً على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي.