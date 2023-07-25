الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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بيكيه يتحدث عن تفاصيل علاقته الجنسية مع كلارا شيا.. هذا ما يفعله حين تكون متوترة!

تواجه كلارا شيا حالة معقدة إلى حد ما وقد أعربت عن عدم رضاها عن اتفاق الانفصال الذي وقعته شاكيرا وبيكيه

كتب رفيف عبدالله
بيكيه يتحدث عن تفاصيل علاقته الجنسية مع كلارا شيا.. هذا ما يفعله حين تكون متوترة!
بيكيه وكلارا شيا
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وطن– أفسد جيرارد بيكيه الأمر مرة أخرى في بث مباشر لدوري الملوك على منصة تويتش،  وهي مسابقة أنشأها مع إباي للانوس.

وتحدث بيكيه، لاعب برشلونة السابق حول طريقته في تهدئة المرأة عندما تكون متوترة، وهي نوع من المداعبة الجنسية.

مداعبة جنسية

وقال عشيق شاكيرا السابق: “قم بتذوقها وأكلها من خلف الرقبة، القليل من اللحس وراء الأذن ، تهدأ النساء عندما يكونون متوترين للغاية هكذا”.

وترك بيكيه دي جي ماريو ينفجر من الضحك ، وهو يتخيل ما يفعله مع كلارا شيا.

في سياق متصل، عندما بدا أن كل شيء يسير على ما يرام ، عادت كلارا شيا مرة أخرى إلى دائرة الضوء للحصول على معلومات تتعلق بجيرارد بيكيه.

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موقف غير مريح

تمكن رجل الأعمال من التوصل إلى اتفاق مع شاكيرا لتقاسم حضانة الطفلين المشتركين بينهما ، لكن الصفقة لا تزال تعطي الكثير للتحدث عنه.

كلارا أصبحت في موقف غير مريح إلى حد ما، ولا تستطيع تحمله بعد الآن.

بحسب الاتفاق، من حق جيرارد بيكيه أن يكون مع أطفاله لمدة 10 أيام في الشهر. والعيب الوحيد هو أنه يجب أن يذهب إلى ميامي ، المدينة التي استقروا فيها بأمر من شاكيرا.

بيكيه وكلارا
شاكيرا وأطفالها

كما تم نشره ، تعتبر المغنية أن الصحافة الإسبانية لم تعاملها معاملة حسنة ، ولهذا انتقلت إلى الولايات المتحدة.

كان على شاكيرا أن تكون مرنة للغاية مع بيكيه ، الذي له أيضًا الحق في قضاء 70٪ من الإجازات مع صغار العائلة. لكن لماذا أثار كل هذا غضب كلارا شيا؟

شاكيرا السبب في كل شيء

تواجه كلارا حالة معقدة إلى حد ما. وقد أعربت عن عدم رضاها عن اتفاق الانفصال الذي وقعته شاكيرا وبيكيه. إنها تتفهم أن أطفاله ، ميلان وساشا ، يمثلون أولوية بالنسبة للكتالوني ، لكنها لا تشعر بالراحة.

تعيش كلارا شيا في منزل جيرارد بيكيه وعندما يذهب رجل الأعمال إلى ميامي لزيارة أطفاله ، يجب عليها العودة إلى منزل والديه.

وفقًا لما قالوه في برنامج AR ، فإن كلارا تشعر بعدم الارتياح الشديد. تلوم شاكيرا على كل شي.

تعتقد كلارا أن الجزء الأسوأ من الانفصال قد تحملها ولا تفهم أن المغنية ، التي كان لديها الكثير من المدافعين ، تشعر بالإهانة من وسائل الإعلام.

يقوم جيرارد بجهد كبير

الآن هناك نظرية أخرى مطروحة على الطاولة. يريد بيكيه شراء منزل في ميامي ، بالقرب من مكان سكن صغاره ، حتى يشعروا بالراحة عندما يزورهم. لا يريد قضاء الليلة معهم في الفنادق لأنه يعتبر أن العلاقة يمكن أن تهدأ.

بيكيه وكلارا شيا
تواجه كلارا حالة معقدة إلى حد ما

كما تم نشره ، أجرت كلارا شيا محادثة مع بيكيه وأوضحت أنها سعيدة للغاية برؤيته لأطفاله. بالطبع ، أدركت أنها لا تشعر بالراحة في تغيير المنزل كثيرًا عندما يذهب إلى ميامي. لا تستطيع الشابة الذهاب مع صديقها لأن شاكيرا ترفض السماح لميلان وساشا بتكوين علاقة معها.

المصدررصد ومتابعة وطن

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