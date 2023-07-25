النصر السعودي يقترب من ضم ساديو ماني.. وهذه قيمة عقده وراتبه

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وطن- يقترب نادي النصر السعودي، من التعاقد مع النجم السنغالي الدولي ساديو ماني 31 عاماً، قادماً من فريق بايرن ميونخ الألماني لتدعيم صفوفه على مستوى خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي جيمس بينغ، مراسل شبكة (CBS) العالمية، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن اهتمام نادي النصر بالتعاقد. مع السنغالي ساديو ماني، ” النصر اقترب من ضم ماني، بعدما تقدم بطلب لوزارة الرياضة السعودية من أجل تمويل الصفقة”.

النصر السعودي وساديو ماني

وختم بينغ في تغريدته، ” قيمة شراء ماني الذي تقدم به نادي النصر السعودي، تبلغ 40 مليون يورو، كما وسيحصل على راتب 40 مليون يورو كراتب سنوي..”.

Al Nassr closing in on Sadio Mane. The Saudi club have submitted a request to the Player Acquisition Centre of Excellence at the Ministry of Sport for financing of the deal. €40m transfer fee to Bayern Munich, €40m net salary for Mane. — James Benge (@jamesbenge) July 24, 2023

من جهتها، أشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن السنغالي ساديو ماني. خرج من حسابات المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري، حيث لا ينوي المدرب في الاعتماد عليه بالموسم الجديد.

كما وحصل السنغالي ماني على إذن من إدارة نادي بايرن ميونخ (البافاري)، من أجل التفاوض مع الأندية السعودية المهتمة في التعاقد معه في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

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انتقال ساديو ماني إلى السعودية

ولعب ساديو ماني مع نادي بايرن ميونخ في صيف عام 2022، قادماً من نادي ليفربول، شارك مع الفريق البافاري في 38 مباراة سجل فيها 12 هدفاً.كما وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه في كافة المسابقات المختلفة.

كما وتوج السنغالي ماني مع نادي بايرن ميونخ. خلال الموسم الماضي الذي لعب فيه مع الفريق، بالدوري الألماني الممتاز 2022-2023.

وتعرض لاعب بايرن ميونخ ماني إلى إصابة قوية مع الفريق البافاري الألماني، خضع لعملية جراحية في قدمة. غاب على إثرها اللاعب عن المشاركة مع منتخب بلاده السنغال في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وينتهي عقد السنغالي ساديو ماني مع نادي بايرن ميونخ (البافاري) في صيف عام 2025. إلا أن اللاعب من المحتمل رحيله عن صفوف الفريق الألماني هذا الصيف.