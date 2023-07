النصر السعودي يقترب من ضم ساديو ماني.. وهذه قيمة عقده وراتبه

- Advertisement -

وطن- يقترب نادي النصر السعودي، من التعاقد مع النجم السنغالي الدولي ساديو ماني 31 عاماً، قادماً من فريق بايرن ميونخ الألماني لتدعيم صفوفه على مستوى خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي جيمس بينغ، مراسل شبكة (CBS) العالمية، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن اهتمام نادي النصر بالتعاقد. مع السنغالي ساديو ماني، ” النصر اقترب من ضم ماني، بعدما تقدم بطلب لوزارة الرياضة السعودية من أجل تمويل الصفقة”.

وختم بينغ في تغريدته، ” قيمة شراء ماني الذي تقدم به نادي النصر السعودي، تبلغ 40 مليون يورو، كما وسيحصل على راتب 40 مليون يورو كراتب سنوي..”.

Al Nassr closing in on Sadio Mane. The Saudi club have submitted a request to the Player Acquisition Centre of Excellence at the Ministry of Sport for financing of the deal.

€40m transfer fee to Bayern Munich, €40m net salary for Mane.

— James Benge (@jamesbenge) July 24, 2023