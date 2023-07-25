الأربعاء, يوليو 26, 2023
الرئيسيةالهدهدالمتطرف الدنماركي يعتدي على سيدة حاولت منعه من حرق المصحف (فيديو)
الهدهد

المتطرف الدنماركي يعتدي على سيدة حاولت منعه من حرق المصحف (فيديو)

المتطرف أقدم رفقة متطرفين آخرين على إضرام النيران في نسخ من المصحف الشريف وذلك أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن

كتب خالد السعدي
المتطرف الدنماركي يعتدي على سيدة حاولت منعه من حرق المصحف
المتطرف الدنماركي يعتدي على سيدة حاولت منعه من حرق المصحف
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق إقدام المتطرف الدنماركي على الاعتداء على سيدة، حاولت منعه من تدنيس نسخة من القرآن الكريم، أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن.

وأظهر الفيديو المتداول، المتطرف الدنماركي وهو يستعد لإضرام النيران في نسخة من المصحف الشريف، ووضع عليه الحذاء في رسالة بأنه يهين هذا الكتاب المقدس.

وبيّن المقطع، سيدة تدخلت بشجاعة كبيرة، في محاولة لمنع من إحراق المصحف الشريف، عبر العمل على انتزاعه منه، إلا أنّه اعتدى بالضرب عليها.

وبعد ذلك، ظهر شخص قِيل إنه من أفراد الشرطة الدنماركية تدخل على الفور، وهاجم السيدة بوحشية شديدة، وأعاد المصحف للشخص المتطرف لإحراقه.

وفيما زُعم أن هذا الشخص من عناصر الشرطة، فقد تحدث آخرون عن أن منظمي الوقفة التي دعت إليها المجموعة المتطرفة التي أحرقت المصحف.

- Advertisement -

إحراق المصحف

وكان متطرف دنماركي، قد أقدم رفقة متطرفين آخرين، على إضرام النيران في نسخ من المصحف الشريف وذلك أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن.

جاء ذلك استكمالا لسلسلة الإساءة المستمرة للمصحف الشريف في السويد والدنمارك، حيث زادت كثيرا هذه الوقائع ما يثير غضبا واسعا في العالمين العربي والإسلامي.

يُشار إلى أن الدنمارك كات قد أدانت حرق نسخ من المصحف الشريف أمام مقر السفارتين العراقية والإيرانية في كوبنهاغن، معتبرة أنها تصرفات “استفزازية ومخزية لا تعكس وجهة نظر الحكومة الدنماركية”.

وأمس الثلاثاء، وصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، حوادث الإساءة للقرآن في بلاده بـ”الفعل الدنيء”، وكشف أن حكومة بلاده تسعى لتعديل القانون لمنع تكرارها.

مجلس حقوق الإنسان يدين الإساءة للقرآن

يُشار إلى أنه في 12 يوليو/ تموز الجاري، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) الانتهاكات التي طالت القرآن الكريم في نهاية حزيران / يونيو الماضي بالسويد، رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن.

ودعا القرار، إلى إدانة الهجمات التي تستهدف القرآن، ووصفها بأنها “أعمال كراهية دينية”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

هكذا شاركت سلسلة متاجر قطرية شهيرة في حملة مقاطعة المنتجات السويدية انتصارا للمصحف

الهدهد

تساقط حجارة من السماء.. فيديو عن الانتقام الإلهي بعد حرق القرآن في السويد يثير الجدل (شاهد)

الهدهد

حسن نصر الله يتحدث عن الشذوذ الجنسي ويوجه تحذيرات لـ”هؤلاء”.. ماذا قال؟ (فيديو)

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يُحرج مشايخ السلطان ببيان ناري رسمي ضد السويد

الهدهد

على الهواء.. هاكان فيدان ينتصر للقرآن الكريم بعد تدنيسه في الدنمارك والسويد

الهدهد

شاهد محاولة اقتحام سفارة الدنمارك في العراق بعد فيديو جديد لحرق المصحف

الهدهد

مسيحي عراقي يردع سلوان موميكا في قلب السويد بعد تدنيسه المصحف (شاهد)

الهدهد

“مراحيض”.. شاهد ما فعلته قناة باكستانية بالعلم السويدي ردا على الإساءة للمصحف

الهدهد

كاتب عماني يدعو الدول الإسلامية للاقتداء بالعراق ومقاطعة السويد

الهدهد

العراق يطرد سفيرة السويد ويعلن قطع العلاقات.. إلى أين تتجه الأمور؟

الهدهد

اقتحام سفارة السويد في بغداد وإحراقها بعد سماح السلطات بحرق القرآن مجدداً (شاهد)

الهدهد

الشرطة السويدية تسحب حمايتها عن سلوان موميكا وتطرده والأخير يستجدي المافيا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا أفضل وقت لتنظيف أسنانك بالفرشاة

نسرين سند في إطلالة جريئة ومثيرة وغير مسبوقة كشفت أعضائها الحساسة بكل وضوح (شاهد)

عالم الموضة: أكثر 20 علامة تجارية مشهورة في الوقت الحالي

ماذا يعني فتح شهادات دولارية بمصر دون سؤال عن المصدر؟.. معتز مطر يفجر صدمات

سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوزٍ جديد على أتالانتا يونايتد (شاهد)

عائلة مبابي تحسم أمرها بشأن عرض الهلال السعودي هذا الصيف

“يسقط الانقلاب”.. رسالة تحدٍ من التونسيين لقيس سعيد في ذكرى قراراته الاستثنائية

مصر.. تبادل قبلات حميمية بين فتاة وشابين وسط الشارع يثير موجة غضب (شاهد)

نسرين طافش في إطلالة مثيرة تشبه ممثلات البورنو في أحضان طبيعة اللاذقية (شاهد)

تقرير صادم: مصر ملزمة بسداد 15 مليار دولار للبنك الدولي في شهرين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC