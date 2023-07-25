الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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“العماني أولاً”.. السلطان هيثم يستجيب للباحثين عن عمل بقانون العمل الجديد

قانون العمل أتي ليضمن حق العماني أولا بالوظيفة وتمكينه وتعمين الوظائف بكل القطاعات في سلطنة عمان

كتب فهمي الورغمي
هيثم بن طارق
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وطن- أصدر السلطان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، مرسومًا سلطانيًّا سامياً (رقم 53 / 2023) يشمل تنظيم قانون العمل الجديد في عُمان، يتضمن 10 أبواب تحتوي على 150 مادة مُقسمة إلى 14 فصلاً.

وشلمت امتيازات قانون العمل الجديد جميع الفئات العاملة في السلطنة، بداية من العامل وصولاً إلى صاحب العمل، مرورا بالنساء والحوامل وليس انتهاءً بذوي الاحتياجات الخاصة.

امتيازات قانون العمل الجديد

بالنسبة للعامل:

التزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل جاذبة ومنظمة.

إلزام صاحب العمل بوضع نظام تقييم للأداء في منشأته.

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8 ساعات عمل تتخللها ساعة للراحة ولا تكون من ضمنها.

جواز منح العامل بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر.

اشتراط عدم المساس بحقوق العامل في حالة تكليفه بعمل غير متفق عليه.

نقل العامل من العمل في ساعات العمل الليلية إلى النهارية في حالة ثبوت عدم قدرته على العمل خلالها.

بالنسبة لصاحب العمل

نص القانون على أنه يجب على العمال أو من يمثلهم موافاة لجنة التسوية المختصة لتباشر تسوية النزاع وحله بصورة تتسم بالسرعة.

تنظيم العمل في قطاعات معينة بحسب ظروف العمل في كل قطاع، ما يوجد استقرارًا في العمل بالمنشآت.

تمكين صاحب العمل من إدارة منشأته بحسب ظروف القطاع الذي يعمل فيه.

تضمن قانون العمل الجديد في فصله الثاني من الباب التاسع، إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.

أجاز القانون لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة، أن يسمح لأي عامل بأن يعمل لدى غيره بصفة مؤقتة.

كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العماني أولا بالوظيفة؟

“الوظيفة أولا للقوى العاملة الوطنية”، هو العنوان الأبرز لما جاء في قانون العمل الجديد في السلطنة، ضمن خطة متكاملة تهدف لتمكين الكفاءات المحلية في سوق الشغل ضمن خطوات هي كالتالي:

تمكين العماني في الوظائف القيادية والإشرافية.

الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد لتسهيل إجراءات تحقيق خطة التعمين.

نصوص قانونية تُحدّد حالات وشروط استقدام غير العمانيين.

وتحقيقًا لخطط التعمين هناك ضوابط يُلزم بها صاحب العمل وفقا لقانون العمل الجديد وهي:

إعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل الوظائف القيادية.

تطویر استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية.

تقديم خطة سنوية للتعمين والإحلال في المنشأة.

تدريب العمانيين لرفع كفاءتهم.

تدريب وتمكين العمانيين في سوق العمل.

سيكون ذلك عبر إنشاء صنـدوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، لتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص.

كذلك عبر إصدار لائحة تضمن تدريب العمانيين، ونسبة إسهام المؤسسة في برامج التدريب.

بشرى للمرأة العمانية

أجاز قانون العمل الجديد منح المرأة العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها.

امتيازات أخرى للمرأة العاملة، أولها منحها ساعة يوميا لرعاية طفلها، ومنحها كذلك إجازة الوضع لمدة 98 يوما.

كذلك يشترط قانون العمل الجديد، توفير مكان مخصص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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