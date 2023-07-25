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إعدام 3 فلسطينيين في نابلس .. وعملية إطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية (شاهد)

جيش الاحتلال ادعى أن الشبان الثلاثة أطلقوا النار على مجموعة جنوده وزعم العثور على أسلحة من نوع إم 16 بحوزتهم

كتب سالم حنفي
إعدام 3 فلسطينيين في نابلس
إعدام 3 فلسطينيين في نابلس
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وطن- استُشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلق النار على مركبة فلسطينية عند بوابة الطور في نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر موقع تويتر، إن قوات جيش الاحتلال حيّدت ثلاثة شبان في نابلس، وذلك بزعم إطلاقهم النار تجاه قواته.

وادعى جيش الاحتلال، أن الشبان الفلسطينيين الثلاثة أطلقوا النار على مجموعة جنود من كتبية 603، وزعم العثور على أسلحة من نوع إم 16 بحوزتهم.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشبان الثلاثة الذين ارتقوا على جبل جرزيم، هم: سعد ماهر الخراز ، منتصر سلامة، ونور العارضة، وجميعهم من سكان مدينة نابلس.

الشهيد سعد ماهر الخراز
الشهيد سعد ماهر الخراز
الشهيد منتصر سلامة
الشهيد منتصر سلامة
الشهيد نور العارضة
الشهيد نور العارضة

لحظة إعدام الشبان الفلسطينيين

وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع تويتر، جنديين في جيش الاحتلال وهما يطلقان النار بكثافة صوب مركبة خرج منها شخص قبل أن يعود لداخلها.

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استهداف طواقم الإسعاف

ومنعت قوات الاحتلال، طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المركبة المستهدفة، حسبما أكّدت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي أشارت إلى استشهاد الشبان الثلاثة.

يأتي هذا فيما قال شاهد عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي لأكثر من عشر دقائق صوب الشبان الثلاثة الذين جرى اغتيالهم بدم بارد.

وسبق ذلك إعلان الهلال الأحمر في نابلس عن حدوث إطلاق نار على سيارة على بوابة الطور، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.

في حين وصلت مركبات إسعاف إسرائيلية لمكان الحدث، وبدأت بنقل من بداخل المركبة لجهة مجهولة، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال.

إطلاق نار على حافلة إسرائيلية

يُشار إلى أنه مساء الاثنين، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على حافلة إسرائيلية قرب قرية حوارة شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات.

وقال بيان لجيش الاحتلال: “وقعت قبل قليل عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية قرب قرية حوارة”.

وفيما أشار إلى أن إطلاق النار أسفر عن وقوع أضرار في الحافلة، دون وقوع إصابات بين ركابها، ولم يوضح الجيش ما إن كانت الحافلة تقل ركابًا مدنيين أم جنودًا.

من جانبها، تبنت “كتيبة الفجر” عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين قرب حوارة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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