إعدام 3 فلسطينيين في نابلس .. وعملية إطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية (شاهد)

- Advertisement -

وطن- استُشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلق النار على مركبة فلسطينية عند بوابة الطور في نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر موقع تويتر، إن قوات جيش الاحتلال حيّدت ثلاثة شبان في نابلس، وذلك بزعم إطلاقهم النار تجاه قواته.

وادعى جيش الاحتلال، أن الشبان الفلسطينيين الثلاثة أطلقوا النار على مجموعة جنود من كتبية 603، وزعم العثور على أسلحة من نوع إم 16 بحوزتهم.

تغطية صحفية: "من مكان ارتقاء ثلاثة شبان خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جبل جرزيم بمدينة نابلس". pic.twitter.com/8YeOCgV0AL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 25, 2023

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشبان الثلاثة الذين ارتقوا على جبل جرزيم، هم: سعد ماهر الخراز ، منتصر سلامة، ونور العارضة، وجميعهم من سكان مدينة نابلس.

لحظة إعدام الشبان الفلسطينيين

وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع تويتر، جنديين في جيش الاحتلال وهما يطلقان النار بكثافة صوب مركبة خرج منها شخص قبل أن يعود لداخلها.

قناة كان العبرية:

قتل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين عند مدخل حي السامري قرب نابلس حيث وصلوا إلى المكان بسيارة ونزل منها أحدهم وأطلق النار على جنود الكتيبة 603 ثم تم تصفيتهم، وتم العثور على أسلحة M16 وسترات عسكرية في السيارة. pic.twitter.com/pQ0cvDQ9r5 — العَرِيـنْ𓂆. (@Areen165) July 25, 2023

- Advertisement -

استهداف طواقم الإسعاف

ومنعت قوات الاحتلال، طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المركبة المستهدفة، حسبما أكّدت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي أشارت إلى استشهاد الشبان الثلاثة.

مشاهد من انتشار قوات الاحتلال وإعاقتها عمل الصحفيين والمسعفين في مكان ارتقاء الشبان الثلاثة على جبل جرزيم بمدينة نابلس. pic.twitter.com/FBRmvEH6SO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 25, 2023

يأتي هذا فيما قال شاهد عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي لأكثر من عشر دقائق صوب الشبان الثلاثة الذين جرى اغتيالهم بدم بارد.

وسبق ذلك إعلان الهلال الأحمر في نابلس عن حدوث إطلاق نار على سيارة على بوابة الطور، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.

في حين وصلت مركبات إسعاف إسرائيلية لمكان الحدث، وبدأت بنقل من بداخل المركبة لجهة مجهولة، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال.

فيديو من مكان اغتيال 3 شبان قرب بوابة الطور بنابلس حيث قام الاحتلال باختطاف جثامينهم pic.twitter.com/b80WblCsOP — شبكة قدس فيد (@quds_feed) July 25, 2023

إطلاق نار على حافلة إسرائيلية

يُشار إلى أنه مساء الاثنين، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على حافلة إسرائيلية قرب قرية حوارة شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات.

وقال بيان لجيش الاحتلال: “وقعت قبل قليل عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية قرب قرية حوارة”.

وفيما أشار إلى أن إطلاق النار أسفر عن وقوع أضرار في الحافلة، دون وقوع إصابات بين ركابها، ولم يوضح الجيش ما إن كانت الحافلة تقل ركابًا مدنيين أم جنودًا.

تغطية صحفية: "فيديو لآثار عملية اطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين في حوارة جنوب نابلس". pic.twitter.com/DjRcNMVbwM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 24, 2023

من جانبها، تبنت “كتيبة الفجر” عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين قرب حوارة.