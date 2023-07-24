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هل يغضب ابن سلمان من تصرف وزير داخليته تجاه محمد بن زايد؟ (فيديو)

مصافحة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، لوزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود في روما أثارت جدلا كبيرا

كتب خالد الأحمد
هل يغضب ابن سلمان من تصرف وزير داخليته تجاه محمد بن زايد؟ (فيديو)
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
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وطن- أثارت مصافحة بين وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في روما حالة من الجدل في ظل العلاقات الملتبسة بين البلدين الخليجيين.

ورأى مغردون أن هذه اللقطة تنفي حقيقة وجود “خلاف” بين البلدين، بعد تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الذي نُشر الأسبوع الماضي.

وزعمت فيه الصحيفة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال للصحفيين المحليين في الرياض خلال اجتماع عقد في ديسمبر الماضي، إن الإمارات حليفة البلاد منذ عقود، “طعنتنا في الظهر”.

وأضاف -بحسب المصدر- “سيرون ما يمكنني فعله” وفقًا للأشخاص الذين حضروا الاجتماع.

فيما رأى آخرون أن هذه اللقطة وهذا التصرف من قبل وزير الداخلية السعودي، قد يغضب ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

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وانطلق أمس الأحد، المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية في العاصمة الإيطالية روما بمبادرة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقالت ميلوني، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية بروما، إن الهدف من هذه المبادرة هو “مواجهة التدفق غير النظامي للمهاجرين وتنمية إفريقيا”.

مصافحة وزير الداخلية السعودي ومحمد بن زايد
مصافحة وزير الداخلية السعودي ومحمد بن زايد

مصافحة وزير الداخلية السعودي ومحمد بن زايد

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سلام الأمير عبد العزيز بن سعود/ على الشيخ محمد بن زايد، قبيل بدء المؤتمر.

حيث ظهر فيه الشيخ محمد بن زايد، وقد تجمع حوله عدد من القادة والشخصيات البارزة للسلام عليه، في حين اقترب منه وزير الداخلية السعودي ليتبادلا السلام والتحية.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع هذه اللقطة، وتباينت ردود الأفعال بشأنها.

التزامات وحلول مشتركة

وجمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع «التزامات وحلول مشتركة» للبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الساحل والقرن الأفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.

المصدرتويتر، صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، رصد وتحرير وطن

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