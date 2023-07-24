 مي عمر تكشف مفاتنها في الأردن وتخوض مغامرة المنسف الأردني!

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وطن- وثقت الفنانة المصرية مي عمر، مقتطفات من رحلتها إلى الأردن، برفقة زوجها المخرج محمد سامي.

وخاضت مي عمر كما يظهر من المقاطع التي نشرتها عبر خاصية الستوري في انستجرام، تجربة تناول المنسف الأردني.

أقراص جميد

وتساءلت مي عن أقراص الجميد الموضوعة في طبق كبير في الفندق، ليجيبها أحدهم أنه يصنع بواسطتها طبق المنسف المشهور في الأردن.

كما وثقت مي عمر وجود أسرة لينام عليها من يجرب المنسف، كونها وجبة ثقيلة تجعل من يتناولها يشعر بالنعس فوراً.

باربي الصيف

هذا وقد شاركت مي عمر صوراً لها وهي ترتدي فساتين جريئة تكشف صدرها وأفخاذها بجرأة.

ووضحت مجلة هاربرز العالمية، أن تلك الإطلالات الجريئة جداً لزوجة محمد سامي، كانت خلال تواجدها في الساحل الشمالي واصفة إياها بـ”باربي” الصيف الجاري.