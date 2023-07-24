منى فاروق.. من خالد يوسف إلى أحمد العوضي وتوضيح لـ “وحش الكون” (فيديو)

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وطن- كشفت الفنانة المصرية منى فاروق، حقيقة تصريحاتها التي قالت فيها إنها تتمنى أن ترتبط بزوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي.

وقالت منى فاروق عبر بث مباشر على حسابها في “انستغرام“: “أنا عاملة لايف لأني مكتئبة وعاوزة أتجوز.. يكونلي خديوي أكونله غزل”.

يكونلي خديوي أكونله غزل

وأردفت: “الفيديو اللي أنا نزلته قلت إن أنا عايزة أتجوز واحد زي شخصية الخديوي في مسلسل “مالوش كبير”.. أنا بحب جدا الفنانة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، وبحب زوجها الفنان الكبير أحمد العوضي.. وبتمنى أشتغل معاهم في يوم من الأيام.. وبحترمهم وما أقصدش أي حد يتدايق مني”.

واستمرت منى فاروق في التوضيح: “لما قلت عايزة زي الخديوي قصدت الشخصية.. إني عايزة راجل يحميني وأطمن وأنا معاه، أحس بالأمان عشان مش حاسة بالأمان خالص.. يبقى قوي وانا معاه محدش يقربلي”.

وأكدت منى فاروق أنها تتمنى الارتباط، وقالت: “عايزة أحب.. بس أنا تقريبا يا إما عديت سن الارتباط يا إما الولاد عدوا السن.. في حاجة غلط”.

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عاوزة حد يحبني

وأضافت: “يعني كل اللي بعرفهم حواليا متجوزين.. فأنا مش عايزة أتجوز واحد متجوز.. واللي مش متجوز إحنا كيميتنا مش مع بعض وأخويا جداً.. واللي متجوز يبقى قمر حبيبي مش مناسب، أحبك بأى.. فإحنا رايحين في داهية”.

ووجهت منى فاروق رسالة للرجال: “اللي عايز ييجي يا إما مطلق، يا إما أعزب.. ما يعيشنيش قصة حب ووهم وهو مقضيها في حتة تانية”.

وحول المواصفات التي تريدها في زوج المستقبل، أجابت الفنانة المصرية: “عاوزة حد يحبني ويكون من مستوايا أو أعلى شوي.. ويجيبلي شغالة وحدة بس تساعدني في شغل البيت، ولو مخلف ومنفصل تمام.. لكن لو متجوز ما يجينيش”.

قصة خالد يوسف

وحين طرح البعض عليها أسئلة حول المخرج المصري خالد يوسف، وفضيحتها معه، أجابت منى: “بلاش أسئلة، وبلاش تجيبو سيرة الناس.. مش هرد على أي حاجة بتتقال عليا، كبرت.. مش انا كبرت وتبت وطلعت أعمل عمرة؟”.

وتابعت: “أنا كبرت على الهبل إني أرد على كل حاجة تتقال عني”.

وختمت منى:” الله يسامح كل حد تكلم عني وحسبي الله ونعم الوكيل دي بتريح.. ومش هرفع قضية على حدا تكلم عليا، المسامح كريم.. أي حدا تكلم في عرضي ويلقح عليا ان شاء الله أشوفه والع”.