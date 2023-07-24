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قد تتعرض للخدش والتلف..3 أشياء لا تقم بتنظيفها بصودا الخبز

صودا الخبز: الأداة المثالية للتنظيف في المنزل، ولكن يجب تجنب استخدامها على بعض الأشياء

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
قد تتعرض للخدش والتلف..3 أشياء لا تقم بتنظيفها بصودا الخبز
تعمل صودا الخبز كمزيل رائع للبقع وتعمل على إزالة الروائح الكريهة

وطن- تعتبر صودا الخبز عنصرًا أساسيًا في المنزل له العديد من الاستخدامات. ومع ذلك، تمامًا كما هو الحال مع أي منتج تنظيف، هناك أشياء لا يمكن تنظيفها به.

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، تعمل صودا الخبز كمزيل رائع للبقع وتعمل على إزالة الروائح الكريهة. وعلى الرغم من استخداماتها العديدة الرائعة، إلا أن هناك أشياء معينة في المنزل لا يجب أن تلمسها الأسرة أبدًا بهذا المسحوق الأبيض.

أوضحت خبيرة التنظيف لوسي ريد في شركة Gtech قائلة: “بيكربونات الصودا هي أحد المكونات التي تمتلكها معظم الأسر في خزائنها.”

مضيفة:”يمكن استخدام بيكربونات الصودا لصنع رذاذ تنظيف رائع، من خلال الجمع بين ملعقتين كبيرتين ممتلئتين مع 150 مل من الماء، أو يمكنك وضعها مباشرة على البقع الصعبة. ومع ذلك، فإنها ليست مناسبة للاستخدام كمنظف لجميع الأغراض، ويمكن أن تتسبب في تلف المنتج باستخدامه على العناصر الخاطئة.”

كما أشارت ريد إلى أنه من المهم استخدام بيكربونات الصودا للوظائف المناسبة وبالطريقة الصحيحة للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من عنصر التنظيف هذا.

ما هي الأشياء التي لا يجب تنظيفها بصودا الخبز؟

الألومنيوم

ادعت الخبيرة أنه لا ينبغي أبدًا استخدام صودا الخبز على عناصر الألومنيوم أو الأسطح.

وأوضحت قائلة:”هذا لأن بيكربونات الصودا يمكن أن تتسبب في أكسدة الألومنيوم، مما يعني أن سطحها يمكن أن يتغير لونه بل ويتحول إلى اللون البني إذا تم استخدامه بشكل متكرر.”

صودا الخبز
تعتبر صودا الخبز عنصرًا أساسيًا في كل منزل، حيث له العديد من الاستخدامات

تشمل الأدوات المنزلية الشائعة المصنوعة من الألومنيوم الطاولات وإطارات الصور والمصابيح.

ما عليك سوى استخدام صابون الأطباق والماء لتنظيف الألومنيوم، أو استخدام الليمون والخل الأبيض لإزالة البقع الصعبة.

الزجاج

يمكن لبيكربونات الصودا، باعتبارها مادة كاشطة طبيعية، أن “تسبب خدوشًا وتلفًا” إذا تم استخدامها مباشرة على الزجاج.

بدلاً من ذلك، يوصى باختيار بخاخات مخصصة لتنظيف الزجاج عند تنظيف المرايا أو النوافذ أو أي زجاج آخر.

الأرضيات الخشبية أو الأثاث

يمكن أن تسبب أيضًا بيكربونات الصودا “ضررًا” للخشب.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب حموضته، يمكن لبيكربونات الصودا أن تتفاعل مع الخشب و “تسبب تغير اللون”.

التزم بالماء والصابون الجيد القديم أو منظف الخشب للحصول على سطح نظيف.
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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