عقوبة حسين الشحات بعد اعتدائه بالضرب على لاعب بيراميدز (فيديو)

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وطن- أعلن نادي الأهلي المصري فرض عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، لاعب جناح المارد الأحمر الأهلاوي، على خلفية اعتدائه بالضرب على لاعب بيراميدز بعد نهاية المباراة التي جمعت كلا الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

ونشر نادي الأهلي بيان رسمي عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: “قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة مالية على اللاعب حسين الشحات، بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة اليوم”.

عقوبة حسين الشحات

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه اعتداء لاعب فريق الأهلي حسين الشحات بالضرب على لاعب الفريق المنافس بيراميدز محمد الشيبي عقب نهاية المباراة التي جمعت كلا الفريقين، الأحد.

كما وأظهر في مقطع الفيديو المتداول، اعتداء اللاعب حسين الشحات على لاعب بيراميدز الشيبي بالضرب على وجهه، قائلاً له: “أنت قليل أدب”.

🚨🚨قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات. pic.twitter.com/uh2RfiAdkz — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 23, 2023

من جهته، رفع نادي بيراميدز تقديم شكوى. ضد نجم الأهلي حسين الشحات، بعد المشادة التي بدأت باعتداء الأخير بالضرب على لاعب بيراميدز الشيبي.

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شكوى محمد الشيبي

كما وأشارت تقارير صحيفة مصرية، بأن اللاعب المغربي محمد الشيبي قرر التصعيد ضد لاعب الأهلي المصري حسين الشحات عن طريق بلاغ ضده في النيابة العامة. بعد التعدي عليه وتهديده بالإصابة، مرفق ذلك بالفيديوهات التي تم تصويرها لتلك الحادثة.

قررت إدارة النادي تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات#بيراميدز pic.twitter.com/U5yxR1frDC — Pyramids FC (@pyramidsfc) July 23, 2023

ومن المتوقع أن يُوقع الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة صارمة على لاعب الأهلي حسين الشحات، على خلفية اعتدائه على لاعب بيراميدز محمد الشيبي في الأيام القادمة.

وكان فريق بيراميدز قد حقق الفوز النظيف على الأهلي. بثلاثية نظيفة دون مقابل، في الجولة ال28 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وسجل أهداف بيراميدز داخل شباك مرمى الأهلي متصدر الترتيب والمتوج باللقب لهذا الموسم، محمد عبد المنعم بطريق الخطأ في الدقيقة ال39، وفاجري لاكاي في الدقيقة ال77. ومصطفى فتحي في الدقيقة ال90+1 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

الفيديو وهو الصوت واضح أفظع بكتير

دا شتمه وسب له الدين غير الضرب pic.twitter.com/dCt9hbm9kQ — Mohammed Nasr (@MNasr2021) July 23, 2023

كما وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من منافسات الدوري المصري، طرد اللاعب أحمد توفيق لاعب بيراميدز. بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه بالدقيقة ال90+4 من الوقت البديل، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية المستطيل الأخضر.

لحظة الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي 🤩 pic.twitter.com/xi4tep4Ng9 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 23, 2023

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 82 نقطة، كما وبفارق عن الفريق المنافس الوصيف بيراميدز في المركز الثاني من الترتيب برصيد 73 نقطة.