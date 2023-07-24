صراع قوي بين باريس والبايرن للتعاقد مع ياسين بونو.. وهذا ما يُريده إشبيلية

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وطن- يبدو بأن نادي إشبيلية الإسباني منفتح هذا الصيف لبيع الحارس المغربي ياسين بونو 32 عاماً، في ظل الصراع والمنافسة القوية بين باريس والبايرن للحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن باريس والبايرن يتنافسان بقوة للتعاقد مع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبينت الصحيفة، بأن نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، تقدم بعرض للتعاقد مع الحارس المغربي بونو ب12 مليون يورو. ( أي ما يعادل 13.29 مليون دولار أمريكي)

صراع قوي بين باريس والبايرن على ياسين بونو

كما وتابعت، ” نادي بايرن ميونخ الألماني، تقدم بعرض تبلغ قيمته 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين كإضافات أخرى”.

وختمت، ” نادي إشبيلية يريد بيع الحارس المغربي ياسين بونو، مقابل الحصول على 20 مليون يورو”.

بايرن ميونخ يقدم عرضًا رسميًا إلى إشبيلية للتعاقد مع ياسين بونو 👀 العملاق البافاري يرى في الحارس المغربي خير خلف لمانويل نوير 🇲🇦🧤 وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" قيمة العرض المقدم 8 ملايين يورو بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى كإضافات 💰 pic.twitter.com/gE6aLRsmuu — GOAL Arabia (@GoalAR) July 23, 2023

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ويتطلع نادي باريس سان جيرمان للتخلي عن خدمات الحارس الإيطالي دوناروما في سوق الانتقالات الصيفية، كما هو الحال بالنسبة للنادي البافاري الألماني القريب من التخلي عن خدمات الحارس السويسري يان سومر. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

من هو الحارس المغربي ياسين بونو؟!

اللاعب ياسين بونو، حارس مرمى مغربي محترف في أوروبا، من مواليد ال5 من شهر إبريل/ نيسان عام 1991.

بدأ مشواره الكروي مع نادي الوداد البيضاوي المغربي عام 1999، قبل أن يتعاقد مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2012، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي ريال سرقسطة عام 2014.

كما وتعاقد بعدها المغربي بونو مع نادي جيرونا في عام 2016، لينتقل إلى صفوف نادي إشبيلية على سبيل الإعارة عام 2019، قبل تعاقد النادي معه بشكل رسمي في عام 2020.

يذكر بأن عقد الحارس المغربي ياسين بونو ينتهي مع نادي إشبيلية في صيف عام 2025.