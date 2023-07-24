الإثنين, يوليو 24, 2023
الرئيسيةرياضةصراع قوي بين باريس والبايرن للتعاقد مع ياسين بونو.. وهذا ما يُريده...
رياضة

صراع قوي بين باريس والبايرن للتعاقد مع ياسين بونو.. وهذا ما يُريده إشبيلية

عقد الحارس المغربي بونو مع نادي إشبيلية سينتهي في صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
الحارس المغربي ياسين بونو
الحارس المغربي ياسين بونو
- Advertisement -

وطن- يبدو بأن نادي إشبيلية الإسباني منفتح هذا الصيف لبيع الحارس المغربي ياسين بونو 32 عاماً، في ظل الصراع والمنافسة القوية بين باريس والبايرن للحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن باريس والبايرن يتنافسان بقوة للتعاقد مع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبينت الصحيفة، بأن نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، تقدم بعرض للتعاقد مع الحارس المغربي بونو ب12 مليون يورو. ( أي ما يعادل 13.29 مليون دولار أمريكي)

صراع قوي بين باريس والبايرن على ياسين بونو

كما وتابعت، ” نادي بايرن ميونخ الألماني، تقدم بعرض تبلغ قيمته 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين كإضافات أخرى”.

وختمت، ” نادي إشبيلية يريد بيع الحارس المغربي ياسين بونو، مقابل الحصول على 20 مليون يورو”.

- Advertisement -

ويتطلع نادي باريس سان جيرمان للتخلي عن خدمات الحارس الإيطالي دوناروما في سوق الانتقالات الصيفية، كما هو الحال بالنسبة للنادي البافاري الألماني القريب من التخلي عن خدمات الحارس السويسري يان سومر. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

المغربي بونو
المغربي بونو

من هو الحارس المغربي ياسين بونو؟!

اللاعب ياسين بونو، حارس مرمى مغربي محترف في أوروبا، من مواليد ال5 من شهر إبريل/ نيسان عام 1991.

بدأ مشواره الكروي مع نادي الوداد البيضاوي المغربي عام 1999، قبل أن يتعاقد مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2012، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي ريال سرقسطة عام 2014.

كما وتعاقد بعدها المغربي بونو مع نادي جيرونا في عام 2016، لينتقل إلى صفوف نادي إشبيلية على سبيل الإعارة عام 2019، قبل تعاقد النادي معه بشكل رسمي في عام 2020.

الحارس ياسين بونو
الحارس ياسين بونو

يذكر بأن عقد الحارس المغربي ياسين بونو ينتهي مع نادي إشبيلية في صيف عام 2025.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو

اقرأ أيضاً

رياضة

موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة والتشكيلة في وديات الأندية

رياضة

بعد عرضه للبيع.. 5 أندية كبرى تدخل سباق التنافس على صفقة مبابي

رياضة

باريس يُعاقب مبابي بهذا القرار!

رياضة

أشرف حكيمي يدعو الناس لمتابعته على تيك توك بطريقة مثيرة وغير تقليدية (شاهد)

رياضة

صديقة دوناروما مصدومة بعد تكبيله وضربه على يد عصابة اقتحمت منزلهما

رياضة

موعد مباراة إشبيلية ضد هانزا روستوك والتشكيلة في وديات الأندية

رياضة

لإنهاء حلم الطفولة .. باريس يُغري مبابي بعقدٍ ملياري مدى الحياة

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر والتشكيلة في وديات الأندية

رياضة

الخليفي يُوجه رسالة حادة لمبابي قبيل تحديد مصيره مع باريس

رياضة

9 لاعبين في باريس سان جيرمان خارج حسابات إنريكي هذا الصيف

حياتنا

أشرف حكيمي برفقة فتاة فائقة الجمال بالبكيني.. حديث وتبادل نظرات وسط شائعات الارتباط (شاهد)

حياتنا

هل تدفع الفضيحة الكبرى أشرف حكيمي لمغادرة باريس هذا الصيف؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هكذا شاركت سلسلة متاجر قطرية شهيرة في حملة مقاطعة المنتجات السويدية انتصارا للمصحف

إليك 3 طرق لكتم صوت المحادثات على تطبيق واتساب

مقاطع جنسية لضابطين سوريين من قوات بشار الأسد مع زوجة زميلهما على السرير (شاهد)

فيفي عبده في خطر.. أحمد الزواوي يهدد بقتلها بعدما لجأ إلى السحر لينتقم منها (فيديو)

بدرية الدغيشي.. امرأة عمانية قضت على يد زوجها تعذيباً تشعل تويتر .. ما القصة؟!

سلمى حايك في أوضاع حميمية مع زوجها في البحر ببكيني باربي (شاهد)

موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة والتشكيلة في وديات الأندية

“الداعية المُرائي بتاع الدولارات” .. إيدي كوهين يفتح النار على عمرو خالد بتغريدة حادّة!

الملكة رانيا تبكي.. فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف ينشر لأول مرة (شاهد)

 مي عمر تكشف مفاتنها في الأردن وتخوض مغامرة المنسف الأردني!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC