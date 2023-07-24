سلمى حايك في أوضاع حميمية مع زوجها في البحر ببكيني باربي (شاهد)

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وطن- ظهرت سلمى في وضع جريء في البحر بالبكيني مع زوجها الملياردير فرانسوا هنري بينولت يوم الأحد.

اتبعت سلمى حايك ، 56 عامًا ، اتجاه باربي بملابس السباحة الوردية الساخنة وأظهرت شخصيتها المثيرة في مجموعة من الصور.

انتقلت نجمة “بلاك ميرور” إلى انستجرام لمشاركة وقتها المليء بالمرح بعيدًا مع زوجها رجل الأعمال ، 61 عامًا.

بركات الشمس

كانت سلمى بلا مكياج، لتعرض ملامحها الطبيعية الخلابة وهي تقفز على ظهر زوجها في البحر.

وعلقت النجمة على الصور: “استمتعت ببركات الشمس العظيمة والماء والحب”.

في لقطة أخرى ، حجبت سلمى عينيها بيديها تمامًا حين خرجت من الماء.

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قالت الممثلة ، التي اعترفت مؤخرًا أنها لم تحصل على أي مادة بوتوكس ، إن مظهرها الشاب يرجع إلى التأمل والشعور بالطاقة.

لا بوتوكس

تحدثت نجمة الشاشة الحائزة على جائزة الأوسكار عن روتين جمالها في حلقة الأسبوع الماضي من بودكاست SiriusXM الخاص بـ كايلي ريبا.

سألتها كيلي ، 52 عامًا ، بعد أن أثنت على جمال سلمى ، إذا كانت لم تستخدم البوتوكس أبدًا.

وأكدت سلمى “لا بوتوكس!”. قالت كيلي: “أنت مدهشة”.

ردت سلمى: ” نظرًا لوجود الكثير من الأشياء في جسدي والمشكلات الصحية ، فقد طورت بطريقة ما هذا التأمل الغريب الذي أواصل تطويره. يمكنني القيام بذلك لساعات لأنك لا تشعر بالوقت ، وهو ممتع للغاية”.

أوضحت أنه كان نوعًا مختلفًا من التأمل عن التفكير في لا شيء.

ترددات الراديو

قالت سلمى إنها تستخدم ترددات الراديو وآلات الترددات الدقيقة لشد بشرتها وتعتقد أنها تحصل على نتائج أفضل بسبب ممارستها للتأمل.

قالت سلمى: “الأشخاص الذين يستخدمون الآلات يقولون إن النتائج التي أحصل عليها ، لا أحصل عليها مع الآخرين”.