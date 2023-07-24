رؤوف خليف ينهي الإنتظار ويفجّر “المفاجأة” للجمهور!

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وطن – كشف المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف عن مفاجأة خاصة وعد منذ أيام متابعيه بالإعلان عنها، وتتمثل في أقمصة خاصة به تحمل توقيعه الخاص مع العلم.

وأشار “خليف” إلى أنّ أول عشرة مبيعات ستحظى بهدية تذاكر حضور نهائي دوري ابطال أوروبا القادم.

وجاء في نصّ تغريدة نشرها المعلق التونسي عبر تويتر “أعزائي في كل مكان طابت أوقاتكم. لقد جاءت اللحظة للإعلان عن المفاجأة الخاصة اللتي وعدتكم بالكشف عنها وتتمثل في إصدار أقمصة خاصة بي وتحمل توقيعي الخاص مع العلم وأن العشرة مبيعات الاولي ستحظي بهدية تذاكر حضور نهائي دوري ابطال اوروبا القادم”.

وكان المعلق الشهير وعد محبيه ومتابعيه بمفاجأة سارة قريبة، بعد مغادرته قنوات (بي إن سبورتس beIN SPORTS) مؤخراً، بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة.

وغرّد رؤوف خليف عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “من دواعي فخري وسروري تفاعلكم الكبير الذي أفحمني أصدقائي ومتابعي أينما كنتم في كامل أرجاء المعمورة ووعدي لكم بترّقب مفاجأة سارة لن تتأخر عليكم”.

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وغادر رؤوف خليف في يونيو الماضي، إلى جانب آخرين من مشاهير التعليق الرياضي من ابرزهم لخضر بريش وهشام الخلصي ويوسف سيف، قنوات beIN SPORTS؛ بسبب تجاوز سن العمل القانوني في دولة قطر، مع حلول نهاية الموسم الكروي 2022-2023.

وستخسر “بي إن سبورتس” خدمات عدد من عمالقة الإعلام الرياضي العربي لنفس السبب، مثل المقدم أيمن جادة والمحلل الرياضي اللبناني محمد حمادة، رفقة المعلق القطري يوسف سيف.