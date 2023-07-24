الإثنين, يوليو 24, 2023
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ذئاب أم كلاب؟.. فيديو التقط خلسة من جبال صلالة حيّر العمانيين

بينما انقرض الذئب العربي في بعض الدول العربية مثل الكويت وقطر والإمارات وبعض أنحاء السعودية، إلا أن أعداده في سلطنة عُمان تزداد شيئا فشيئا منذ أن منعت الحكومة صيده

كتب فهمي الورغمي
ذئاب أم كلاب؟.. فيديو التقط خلسة من جبال صلالة حيّر العمانيين
ذئب عربي في إحدى مرتفعات صلالة الخضراء
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وطن- تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثّق مشاهد نادرة لتجوّل “ذئب عربي” في إحدى مرتفعات صلالة الخضراء.

ويظهر الذئب العربي داخل المقطع المصور وهو يتحرّك بكل حذر على صخور مرتفعة يكسوها الخضار من كل جانب، مع موجة كثيفة من الضباب المحيط بالمكان.

مشهد ساحر وثّقه أحد الهواة خلال تجوله بمرتفعات صلالة الرائعة، ومع انتشار مقطع الفيديو وتحقيقه مشاهدات عالية تساءل كثيرون عن حقيقة الحيوان الموجود خلاله أتراه كلباً أم ذئباً؟ لسبب رئيسي هو أن الكثيرين لا يعرفون فصيلة الذئب العربي.

ما هو الذئب العربي؟

الذئب العربي (الاسم العلمي: Canis lupus arabs) حيوان من رتبة اللواحم وهو أصغر سلالات الذئب الرمادي والتي كانت تنتشر عبر شبه الجزيرة العربية بكاملها.

وبينما انقرض الذئب العربي في بعض الدول العربية مثل الكويت وقطر والإمارات وبعض أنحاء السعودية، إلا أن أعداده في عُمان تزداد شيئا فشيئا منذ أن منعت الحكومة صيده.

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وتتوقع المؤسسات البيئية في السلطنة أن تعيد الذئاب أعدادها إلى ما كانت عليه، وتنشئ تجمعات جديدة في العديد من المناطق في المدى القريب إذا بقي حظر الصيد قائما.

الذئب العربي
الذئب العربي

“الذئب العربي” في سلطنة عمان

تعتبر سهول وجبال محافظة ظفار بيئة حاضنة للعديد من الحيوانات البرية النادرة والتي أصبح بعضها مهدداً بالانقراض، وبات من النادر مشاهدته في مختلف ربوع المحافظة مما أصبحت تلك الحيوانات تفتقد لبيئتها .

وفي السياق، أوضح المصور العماني “محمد بن عبدالمنعم عبدالله البحر الرواس”، في حديثه عن الذئب العربي لموقع “وجهات“ المحلي، أن الذئب العربي أحد الحيوانات البرية التي تتواجد في جبال محافظة ظفار كغيرها من الحيوانات البرية، التي يصعب مشاهدتها ودراستها.

وأفاد “الرواس” في المقابلة التي جرت قبل عامين تقريباً، أن أغلب تلك الذئاب العربية تنشط ليلاً أو في أماكن بعيدة وخالية من السكان، ومن الملاحظات بجبال ظفار وأوديتها بأنه قد تختلف بعض سلوكيات الذئب العربي حسب المكان.

ولفت المصور العماني أنه من أجل رصدها وتعقبها يتطلب أجهزة متخصصة وبعض الاستراتيجية لرؤيتها ومراقبتها ليلاً ونهاراً حسب الموسم.

مما يجعل الحصول على النتائج والتقارير يحتاج إلى بضع سنوات ومن تلك الحيوانات الذئب العربي Arabian wolf Canis lupus arabs وهو أحد الحيوانات المفترسة من عائلة الكلبيات والمهددة بالانقراض.

المصدرتويتر، موقع “وجهات“ المحلي، رصد وتحرير وطن

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