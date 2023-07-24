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بينها فرنسا وإيطاليا وتقرير صادم.. حوادث “النشل” وأسوأ 5 دول في أوروبا

تمّ تصنيف هذه الدول حسب أكبر عدد من حالات النشل "لكل مليون زائر"

كتب فهمي الورغمي
بينها فرنسا وإيطاليا وتقرير صادم.. حوادث
يمكن للنشالين في أوروبا أن يشبهوا أي شخص ولا يلتزمون بالضرورة بالقوالب النمطية القديمة للمجرمين الصغار
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وطن- في عالمٍ تتناغم فيه الألوان الساحرة للتاريخ مع تنوّع الثقافات، تسكن قارة أوروبا واحة من الجمال والإبداع. لكن عالم الأضواء الساطعة لا يخلو أبداً من ظلاله الداكنة، وبين معابدها التاريخية وشوارعها الجذابة تكمن قصص النشل والسرقة.

يمكن للنشالين في أوروبا أن يشبهوا أي شخص ولا يلتزمون بالضرورة بالقوالب النمطية القديمة للمجرمين الصغار، الذين يرتدون ملابس فضفاضة وخشنة وينامون في ظروف قاسية في محطات القطار.

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دعونا نستكشف سوياً وجهًا مظلمًا في متاهة جمال أوروبا، حيث نستعرض أسوأ 5 دول للنشل في هذه القارة العجوز، حسب موقع (traveloffpath) الأمريكي.

مع العلم أن تصنيف هذه الدول يأتي حسب أكبر عدد من حالات النشل “لكل مليون زائر”.

اليونان

اليونان هي خامس أسوأ دولة من حيث الجرائم الصغيرة (النشل/السرقة)، حيث تقود المدن الكبرى مثل أثينا وسالونيك معدلات الجريمة.

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يجب أن يحافظ السائحون على مستوى عالٍ بشكل خاص من الوعي بالأوضاع في المواقع المزدحمة مثل “أكروبوليس هيل” في أثينا، حيث يقع البارثينون وغيره من المعابد اليونانية الشهيرة، بالإضافة إلى منطقة بلاكا السياحية في العاصمة، حيث يعمل اللصوص بشكل متكرر على نشل السياح.

اليونان
اليونان

ألمانيا

على الرغم من أنه يُنظر إليها غالبًا على أنها وجهة آمنة للغاية بين الأمريكيين، إلا أن ألمانيا في الواقع تحتل المرتبة الرابعة على المؤشر، حيث يزعج النشال سلام الزائرين في جميع أنحاء برلين، وعواصم الولايات الكبرى مثل فرانكفورت أم ماين، في هيس، وميونيخ، وبافاريا، وهامبورغ.

غالبًا ما تحدث السرقات في محطات القطارات، خاصةً عندما تُترك الأمتعة دون مراقبة، حتى لجزء من الثانية، وفي الساحات المزدحمة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم الاقتراب منك بطريقة عنيفة أو حتى تلاحظ سرقة أغراضك إلا بعد رحيل اللص لفترة طويلة.

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، يجب على الأمريكيين توخي “الحذر المتزايد” عند السفر في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من تطبيق نصائح السلامة العامة، مثل مراقبة متعلقاتك الشخصية وتجنب العروض غير الضرورية للثروة.

ألمانيا
ألمانيا

هولندا

هولندا هي ثالث أكثر الدول خطورة من حيث النشالين، على الرغم من أنها فقط البلد التاسع الأكثر زيارة في أوروبا، مما يثبت أن مستويات الجريمة مرتفعة بشكل غير طبيعي، ومعظمها في التجمعات السكانية الكبيرة. وتشمل هذه أمستردام وروتردام ولاهاي وآيندهوفن وغيرها.

في أمستردام، المدينة الأكثر زيارة في هولندا، غالبًا ما يستهدف النشالون السائحين في الترام والحافلات والعبّارات، فضلاً عن المناطق المزدحمة مثل المحطة المركزية والقنوات الرئيسية الثلاث التي تشكل Grachtengordel ومنطقة Red Light في الليل.

ينصح السياح بتجنب المشتتات والحذر من اللصوص في الأماكن المزدحمة. عدم حمل الأشياء الثمينة التي لا تحتاجها معك في جميع الأوقات، مثل جواز سفرك، وعدم وضع محفظتك في جيوبك الخلفية، والتأكد من أن حقيبتك مضغوطة أمر كافٍ عادةً.

هولندا
هولندا

فرنسا

فرنسا هي ثاني أسوأ دول أوروبا من حيث النشل. تشير البيانات إلى وجود 283 حدثًا للنشل لكل مليون زائر، وهي واحدة من أعلى المعدلات ليس فقط في القارة ولكن في العالم بأسره.

توجد العديد من أماكن الجذب السياحي التي تجتذب النقاط الساخنة في باريس، مثل المساحة الخضراء المؤدية إلى برج إيفل الشهير، والساحة العامة التي تواجه متحف اللوفر وحدائق التويلري المجاورة، وكنيسة القلب المقدس، في قلب حي مونمارتر البوهيمي، وإيل دو لا سيت، حيث تقع نوتردام، وغيرها الكثير.

ومع ذلك، من بين جميع المدن الفرنسية، فإن مرسيليا هي ثاني أخطر المدن في البلاد، مع معدلات أعلى ليس فقط في النشل ولكن أيضًا الاعتداء المبلغ عنه.

فرنسا
فرنسا

إيطاليا

ربما تكون إيطاليا هي الملاذ الأوروبي المفضل للأمريكيين، مع الأطباق اللذيذة، والقرى الليغورية ذات اللون الباستيل، والجزر المتوسطية الجذابة، والثروة الثقافية التي لا مثيل لها، لكنها للأسف الأكثر خطورة بالنسبة للجرائم الصغيرة.

في الواقع، تم تصوير أغلب مقاطع الفيديو المتعلقة بالنشل في إيطاليا، ومعظمها في مدينة البندقية التاريخية، على الرغم من تأثر معظم المدن الإيطالية، أبلغ فقط ما يصل إلى 1906 زائرًا عن أشياء مسروقة عند زيارة غاليري ديجلي أوفيزي، في فلورنسا، والعديد من الزائرين الآخرين من دومو دي ميلانو، في ميلانو، وكولوسيوم روما، وبانتثيون .

إيطاليا
إيطاليا
المصدرتيك توك، موقع (traveloffpath) الأمريكي، رصد وتحرير وطن

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