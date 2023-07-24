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بدرية الدغيشي.. امرأة عمانية قضت على يد زوجها تعذيباً تشعل تويتر .. ما القصة؟!

درية الدغيشي قضت أياما فاقدة للوعي في العناية المركزة بسبب ضربة على رأسها من قبل زوجها

كتب سالم حنفي
بدرية الدغيشي.. امرأة عمانية قضت على يد زوجها تعذيباً تشعل تويتر .. ما القصة؟!
جنازة بدرية الدغيشي
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وطن- فجر ناشط عماني قنبلة من العيار الثقيل،بعد كشفه عن وفاة امراة بعد تعرضها للتعنيف من قبل زوجها في سلطنة عمان ، الأمر الذي اثار ضجة كبيرة.

وقال الناشط صاحب حساب “بن ناصر” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن المرأة كانت تتعرض للتعنيف باستمرار، موضحا أن آخر ضربة عرضت لها من قبل زوجها أودت بحياتها.

وكشف ان الضربة التي تعرضت لها المرأة على رأسها أدخلتها في غيبوبة داخل غرفة العناية المركزة لعدة أيام قبل أن تزهق روحها إلى بارئها.

وعقب تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف المغردون عن اسم المرأة التي راحت ضحية عنف زوجها، موضحين أنها تدعى بدرية الدغيشي.

وتضامنا معها، دشن الناشطون وسما باسمها على “تويتر” ليتصدر قائمة الوسوم الاكثر تداولا في سلطنة عمان، عبر خلاله المغردون عن استيائهم واستنكارهم لما تعرضت له المرأة، داعين السلطات لمعاقبة الزوج ليكون عبر لغيره، مع التأكيد على أن من يقوم بهذه الافعال ليس برجل.

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وفي هذا السياق، قال الإعلامي عوض الهشامي:” إن الرجال همُ حصن النساء فمن يؤذي القوارير لا شهم ولا رجلُ”.

من جانبها قالت الكاتبة عبير الحارثية معبرة ع تضامنها مع بدرية الدغيشي:” الرحمة على أرواح النساء اللاتي لا نعرفهن، اللاتي سُلبت طمأنينة قلوبهن وحريتهن وزهقت أرواحهن ودفنت أجسادهن وهنّ مذعورات ولم يرتكبن أي ذنب”.

وتسائل مغرد آخر مستنكرا الجريمة بالقول:”ايعقل ان تكون مثل هذه الحوادث في عمان ؟! ايعقل ان تكون بعض عقليات الرجال بهذه الصورة ؟! رحم الله روحك الطاهرة”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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