بالفيديو.. بدرية الدغيشي صرخت من شدة الضرب واستنجدت بجارتها.. ابن عمها كشف تفاصيل لحظاتها الأخيرة

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وطن- كشف أمير بن سيف بن عبدالله الدغيشي، ابن عم السيدة العمانية بدرية الدغيشي التي قتلت على يد زوجها جراء التعنيف والاعتداء، تفاصيل جديدة عن تعينفها ولحظاتها الأخيرة في الحياة.

وكانت مواقع التواصل في سلطنة عمان، ضجت بموجة غضب واسعة بعد تداول خبر وفاة “بدرية الدغيشي” بعد تعنيفها بشدة والاعتداء عليها بالضرب المبرح من قبل زوجها، الذي استدعى نقلها للمستشفى حتى غادرت الحياة.

وفي مداخلة عبر إذاعة “وصال” العمانية، أكد أمير الدغيشي أن ابنة عمه بدرية الدغيشي، تعرضت في الحقيقة لأسوأ معاملة من قبل زوجها وبشتى أنواع التعنيف، من الألفاظ والسب وحتى الأضرار الجسدية.

تفاصيل تعنيف بدرية الدغيشي

ولفت إلى أن المتوفاة العمانية ضحية تعنيف زوجها، كانت تصبر عليه وعلى أذاه حفاظا على الأسرة وحفاظا على أولادها، لأنه كان دائما يهددها بأولادها وأنه سيحرمها منهم وكان يحبسها ولا يتركها تخرج من البيت، بحسب ما ذكره ابن عم بدرية الدغيشي.

وذكر أمير الدغيشي أن “هذا التعنيف لابنة عمه من قبل زوجها يحدث من سنوات وليس جديدا.. وكان يضربها ويشتمها وأمام حتى أولادها لسنوات ولما بلغت أهلها هددها بأنه سيحرمها من أولادها ومن رؤيتهم.. وكان يحبسها دائما بالمنزل ويمنعها عن أي مناسبة.”

وكانت المتوفاة بدرية الدغيشي رغم ذلك تعيله وتنفق عليه في أزماته حيث كانت تستعين بأهلها لأجل مساعدة وقضاء أمورها الخاصة.

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بينما كان الزوج في نفس الوقت يعاملها معاملة سيئة ويقول لها “سأتزوج عليكي وستكونين عندي خادمة” بحسب وصف ابن عم بدرية في مداخلته مع إذاعة “الوصال”.

#الوصال | أمير الدغيشي ابن عم المرحومة #بدريةالدغيشي يتحدث عن تفاصيل تعرضها للعنف الأسري من زوجها#ساعة_الظهيرة مع عبد الوهاب المجيني @abdulwhab9008 pic.twitter.com/eH5CnkR7lv — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) July 24, 2023

بدرية الدغيشي استنجدت بجارتها

وقال “الدغيشي” إن التعنيف الأخير لبدرية الدغيشي ابنة عمه من قبل زوجها كان قبل العيد بأيام، وتم تقديم بلاغ للشرطة التي احتجزته ليوم واحد ثم أطلقت سراحه بكفالة.

وكشف عن صدمته وصدمة عائلة بدرية وقتها من إطلاق سراح زوجها، رغم اعتدائه عليها ونقلها للعناية المركزة بين الحياة والموت.

وقال أمير الدغيشي، إن ابنة عمه الضحية كانت تصيح من شدة الضرب في آخر اعتداء عليها من قبل زوجها المجرم.

وكانت بدرية الدغيشي تصرخ وتقول بحسب روايته:”تعالوا انجدوني.. حتى أنها نادت جارتها لإنقاذها من شدة الضرب الذي تعرضت له، ومنها ضربة في الرأس هي من تسببت في موتها.”

تابع أمير الدغيشي:”وعندما أخذوها للمستشفى دخلت العناية المركزة وهو طليق كيف هذا يطلق سراحه وهو اعتدى على زوجته بضرب مميت.”

وشدد أمير على أنه لا يريد أن يرى مأساة بدرية الدغيشي “تتكرر في بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا وجميع بنات عمان مرة أخرى” وأنه يجب وضع حد لهذه الجرائم”.

واستطرد محذرا:”هذا اللي حدث الحين راح يتكرر.. إذا لم يتم اتخاذ أقصى عقوبة ضد هذا الرجل ليكون عبرة لغيره.”

غضب واسع في سلطنة عمان

وفجرت جريمة مقتل بدرية الدغيشي على يد زوجها جراء التعنيف، غضب العمانيين الذين استنكروا الجريمة البشعة وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبات على زوجها حتى يكون عبرة لغيره.

وقال الكاتب العماني زكريا المحرمي، إن الاعتداء على النساء جريمة وحشية ينبغي ألا ينظر إليها معزولة عن الخطاب التحريضي ضد المرأة بدعوى محاربة النسوية.

وتابع في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تعليقا على الجريمة المروعة:”ينبغي على الدول سن قوانين وتشريعات رادعة ضد المحرضين على النساء.”

مطالبات بتفعيل الخط الساخن للمعنفات في السلطنة

بينما طالبت المترجمة العمانية فاطمة بنت ناصر، وغيرها من الناشطات العمانيات، بتفعيل “الخط الساخن للمعنفات”.

نجدد المطالبة ب #الخط_الساخن_للمعنفات ولكل من يعارض فكرة وجود الخط الساخن للمعنفات

لن ننتظر موت إمرأة أخرى صبرت على التعنيف حتى ماتت بسببه

رحمة الله على #بدرية_الدغيشي @Mosdoman pic.twitter.com/L3etPWcbZv — فاطمة بنت ناصر (@f_bint_nasser) July 24, 2023

وتابعت:”ولكل من يعارض فكرة وجود الخط الساخن للمعنفات، لن ننتظر موت إمرأة أخرى.. صبرت على التعنيف حتى ماتت بسببه.. رحمة الله على بدرية الدغيشي”.