الهلال السعودي يُغري مبابي بعرضٍ خيالي وباريس لا يُمانع

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وطن- كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عرض الهلال السعودي المغريّ لشراء كيليان مبابي 24 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، بعد عرضه من قبل إدارة النادي الباريسي للبيع هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، “قدم الهلال السعودي عرضاً رسمياً لباريس سان جيرمان بقيمة 300 مليون يورو، لفتح المحادثات مع إدارة النادي من أجل التعاقد مع مبابي”.

عرض الهلال السعودي لشراء مبابي

وأضاف الإيطالي رومانو، ” لا يوجد محادثات في الوقت الحالي مع اللاعب، ولا يزال باريس سان جيرمان مقتنع بأن مبابي قد وافق بالفعل على شروط عقده الجاهز مع ريال مدريد (الشخصي)”.

ووفق شبكة (سكاي سبورت) البريطانية، فإن عرض الهلال السعودي الذي بلغ قيمته 300 مليون يورو. سيقاضى على إثره اللاعب مبابي 700 مليون يورو سنوياً. و58 مليون يورو شهرياً و14 مليون يورو في الأسبوع الواحد فقط.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦 Understand it’s worth €300m — record fee. No talks on player side. ⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

فيما لم تكشف التقارير الصحفية عن مدة العقد الذي يريد الهلال السعودي التعاقد. مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

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باريس يتحدث مع برشلونة بشأن مبابي

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان تحدث مع نادي برشلونة بشأن نجمه كيليان مبابي.

وأردفت تلك الصحيفة، ” برشلونة لا يمتلك المال لكنه مستعد لتقديم العديد من اللاعبين إلى نادي باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع الفرنسي مبابي”.

كما وارتبط اسم الفرنسي مبابي بالعديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز في سوق الانتقالات. لعل أبرزهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول، إلى جانب الهلال السعودي بقوة وبرشلونة وغيرهم.

عقد مبابي مع باريس

ووصلت العلاقة بين إدارة باريس سان جيرمان واللاعب مبابي إلى طريق مسدود، عقب مخاطبة الأخير النادي الفرنسي برفضه تفعيل بند عقده للبقاء مع الفريق حتى صيف عام 2025. ليعاقبه النادي باستبعاده من التشكيلة المتوجه إلى اليابان وعرضه للبيع هذا الصيف.

يذكر بأن عقد مبابي ساري المفعول مع نادي باريس سان جيرمان. حتى صيف 2025، إلا أنه متاح بالرحيل الصيف القادم بالمجان بعد رفضه الموافقة على بند تفعيل عقده للبقاء مع النادي لموسم آخر إضافي.