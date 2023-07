الهلال السعودي يُغري مبابي بعرضٍ خيالي وباريس لا يُمانع

- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عرض الهلال السعودي المغريّ لشراء كيليان مبابي 24 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، بعد عرضه من قبل إدارة النادي الباريسي للبيع هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، “قدم الهلال السعودي عرضاً رسمياً لباريس سان جيرمان بقيمة 300 مليون يورو، لفتح المحادثات مع إدارة النادي من أجل التعاقد مع مبابي”.

وأضاف الإيطالي رومانو، ” لا يوجد محادثات في الوقت الحالي مع اللاعب، ولا يزال باريس سان جيرمان مقتنع بأن مبابي قد وافق بالفعل على شروط عقده الجاهز مع ريال مدريد (الشخصي)”.

ووفق شبكة (سكاي سبورت) البريطانية، فإن عرض الهلال السعودي الذي بلغ قيمته 300 مليون يورو. سيقاضى على إثره اللاعب مبابي 700 مليون يورو سنوياً. و58 مليون يورو شهرياً و14 مليون يورو في الأسبوع الواحد فقط.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦

Understand it’s worth €300m — record fee.

No talks on player side.

⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023