اعتداء حسين الشحات على لاعب بيراميدز.. فيديو جديد وقيمة الغرامة والأزمة تصل للنيابة

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وطن- شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، التي حسمها الأخير لصالحه بثلاثية مذلة، أحداثا وصفت بالمؤسفة في نهايتها، حيث اعتدى لاعب الأهلي حسين الشحات، على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وأظهر مقطع فيديو جديد لواقعة الاعتداء، اللاعب حسين الشحات وهو يسب الدين للاعب بيراميدز، قبل أن يوجه له صفعة قوية، ما أثار حالة من الفوضى على أرضية الملعب.

وأرجع عدد من المحللين والنقاد المحسوبين على النادي الأهلي، اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي إلى أنّ الأخير لوح بإشارات استفزازية ضد الأهلي خلال المباراة، ما استفز الشحات ودفعه للاعتداء عليه في النهاية.

الفيديو وهو الصوت واضح أفظع بكتير

دا شتمه وسب له الدين غير الضرب pic.twitter.com/dCt9hbm9kQ — Mohammed Nasr (@MNasr2021) July 23, 2023

وعلى الرغم من ظهور حسين الشحات في مقطع فيديو آخر، وهو يعتذر للاعب بيراميدز عما بدر منه في نهاية المباراة، وتقبيل رأسه جراء ما حدث، إلا أنّ الأزمة لم تنتهِ عند هذا الحد.

الأزمة تصل للنيابة العامة

فقد تحدثت وسائل إعلام مصرية، عن أن اللاعب الشيبي قرر التصعيد ضد حسين الشحات، وتقديم بلاغ ضده أمام النيابة العامة، بتهمة بالتعدي عليه وتهديده بالإصابة.

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وقال الشيبي خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، إنه تعرض للسب بأمه وأبيه بألفاظ خارجة، وتم تهديده بكسر قدمه من قِبل حسين الشحات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدد مسيرته في كرة القدم.

وأضاف أن فيديو الصلح تم تصويره أمام الصحفيين عقب معرفه الشحات بأن فيديو الاعتداء انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، قررت إدارة نادي بيراميدز تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد حسين الشحات.

ويطالب بيراميدز في شكواه المرفقة بالفيديوهات، فرض عقوبات مشددة على لاعب الأهلي بسبب خروجه عن النص بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه.

غرامة مالية ضخمة على حسين الشحات

ومن ناحيته، قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات بعد المشادة التي وقعت بعد مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وفيما تكتّم الأهلي، على إعلان قيمة الغرامة على حسين الشحات، فقد نقل موقع بطولات الرياضي عن مصدر داخل النادي قوله إن قيمتها تبلغ 300 ألف جنيه.

وتكبد الأهلي خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، أمام بيراميدز بثلاثية دون رد، في مباراة أهدر فيها حسين الشحات ركلة جزاء.