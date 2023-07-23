الأحد, يوليو 23, 2023
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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية والتشكيلة المتوقعة

ريال مدريد يواجه ميلان في مباراة ودية مثيرة: تعرف على التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان
موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان
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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد ميلان، الاثنين، في المباراة الودية التي تجمع كلا الفريقين، في إطار الاستعدادات قبيل بدء الموسم الجديد الشهر القادم.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية، على ميدان ملعب “روز بول” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان

أما بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة الرابعة صباحاً، بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحاً.

نجوم ميلان
نجوم ميلان

كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة السادسة صباحاً، لنقل المباراة الودية المثيرة والقوية بين كلا الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان

وستنقل مباراة ريال مدريد ضد ميلان في وديات الأندية، على شبكة قنوات الكويت الرياضية، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11678 – 11045، وباستقطاب رأسي (عامودي). ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، على قنوات (الكويت) الرياضية، المعلق طارق الملا.

تشكيلة ريال مدريد ضد ميلان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألبا، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: جواد بيلينغهام (تشواميني)، لوكا مودريتش، توني كروس.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو، كامافينغا (خوسيلو).

كما وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي) في المباريات الودية القادمة، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وغريمه التقليدي برشلونة ويوفنتوس الإيطالي.

يشار بأن الفريق الملكي سيواجه نظيره أتلتيك بيلباو، في ال12 من شهر أغسطس / أب القادم، في أولى مباريات منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، على ملعب ( سان ماميس).

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + ميلان تويتر

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