مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

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وطن- ظهر الشيف التركي بوراك أوزدمير، بحالة مزرية بعد ما أشيع عن خلافات مع والده وتوعده برفع دعوى ضده بتهمة الاحتيال، وهي القضية التي أثارت الجدل في تركيا خلال الأيام الماضية.

وشارك الشيف بوراك متابعيه على حسابه في “انستغرام” مقطع فيديو، وهو تبدو عليه علامات الحزن والحسرة، ويشرف على البكاء ويسمع صوته وهو يقول لمتابعيه “تصبحون على خير جميعاً”.

ولوحظ أن ثيابه مبللة بالماء جراء نافورة يجلس أمامها فيما بدا وهو يحرك قدميه جيئة وذهاباً تعبيراً عن الضجر.

أحدث ظهور للشيف بوراك

وحصد المقطع المؤثر مشاهدات تعدت 800 ألف مشاهدة، وأكثر من 12 ألف تعليق عبر فيها كثير من محبيه عن دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه في ظل أزمته العائلية والمالية.

أزمة بوراك مع والده

وقبل أيام وفي ظهور تسبب بصدمة كبيرة لجمهوره، ظهر الشيف التركي المحبوب في المنطقة العربية، بوراك أوزدمير، في فيديوهات صادمة، اتهم فيها والده “باستغلاله” مما وضعه في مأزق مالي.

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وأقدم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، على رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله.

وأوضح بوراك أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

وقال إنه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلا: “أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي”.

وعزا الخلاف بينه وبين والده إلى خلافات في العمل تتعلق ببيعه حقوق اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

واندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.