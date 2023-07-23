في ليلة تألق ميسي .. زوجة بيكهام في أحضانه احتفالاً بفوز إنتر ميامي (شاهد)

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وطن – عبّرت فيكتوريا بيكهام عن فخرها بزوجها النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، والمالك الجزئي في نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد فوز الفريق على نادي كروس أسول المكسيكي بنتيجة 1/2، حيث الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسى بقميص النادي الأمريكي.

وشاركت فيكتوريا بيكهام عبر حسابها في إنستغرام، صوراً من ليلة مباراة ميسي الأولى مع إنتر ميامي.

وكتبت عبر انستغرام: “أنا لا أستطيع أن أعبر عن مدى فخري بديفيد. يا لها من ليلة في ميامي”.

كما نشرت زوجة بيكهام، صوراً لابنيهما كروز 18 عامًا، وهاربر 12 عامًا، في المباراة.

أول ظهور لـ”ميسي” مع إنتر ميامي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداية هوليودية لمسيرته في الولايات المتحدة عندما سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه الجديد إنتر ميامي في مرمى كروس أسول المكسيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

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وجلس ميسي على مقاعد اللاعبين البدلاء لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة. لكن الجمهور بدأ يهتف باسمه “ميسي، ميسي” منذ الدقيقة 20 مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بإشراكه.

وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك.

ثم جاءت لحظة دخول ميسي إلى أرضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور مصفقا.

بيد أن فريق كروس أسول أدرك التعادل بواسطة أنتونا في الدقيقة 65.

وحاول النجم الأرجنتيني إحراز هدف الفوز مرارا وتكرارا بإمداد زملائه بالكرات المتقنة أو من خلال محاولات فردية.

واحتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، فانبرى لها ميسي وسددها فوق الحائط لتستقر في أعلى الشباك مانحا الفوز لفريقه.