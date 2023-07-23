الأحد, يوليو 23, 2023
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فيديو يحرك الصخر لطفل سوري ينازع الموت بالسرطان ورسالة مؤلمة لأردوغان

يعجز أكثر من 3600 مريض سرطان عن تلقي العلاج نتيجة توقف تركيا عن استقبالهم في مستشفياتها كما كان الأمر معمولا به في السابق ما أدّى إلى تسجيل حالات وفاة

كتب فهمي الورغمي
فيديو يحرك الصخر لطفل سوري ينازع الموت بالسرطان ورسالة مؤلمة لأردوغان
طفل سوري ينازع الموت بالسرطان
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤلم، لطفل سوري مريض بالسرطان يبكي جراء تعذر حصوله على العلاج بسبب غلق السلطات التركية أراضيها عن استقباله، في حين ترك وصية مبكية من أجل والدته.

والتُقط مقطع الفيديو، للطفل السوري “عمر” من قِبل فريق الاستجابة الطارئة بالشمال السوري، وكان الطفل يقيم في خيمة، بعدما تعذر نقله للأراضي التركية، فيما شوهدت معالم التعب الشديد على الطفل جراء إصابته بالسرطان.

وقال الطفل، خلال مقابلة مع فريق الاستجابة أجراها وهو منغمس في بكاء مرير، إنه كان يتلقى العلاج في تركيا من قبل، إلا أنّ البلاد قررت مؤخرا التوقف عن استقبال المرضى ما ضاعف من معاناتهم بشكل كبير.

ووجه الطفل المنهَك رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال له فيها: “نحن الشعب السوري حبيناك هيك بتساوي فينا هيك بدك تتركنا نموت”.

وفي مشهد مبكٍ، أوصى الطفل بألا يتم قطع الخبز عن والدته بعد وفاته حتى لا تشعر بالجوع بعد رحيله، معبرا عن قربه الشديد من والدته، ورعبه الكبير من أن تتألم كثيرا برحيله.

معاناة كبيرة لمرضى السرطان

يُشار إلى أن حالة عمر ليست استثناء، حيث يعجز أكثر من 3600 مريض سرطان عن تلقي العلاج نتيجة توقف تركيا عن استقبالهم في مستشفياتها كما كان الأمر معمولا به في السابق.

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وعلى إثر ذلك، سُجلت بعض حالات الوفاة مؤخرا بما في ذلك من الأطفال، وبينهم الطفل نشأت عيسى صاحب الـ 11 عاما، لتعذر حصولهم على العلاج.

تركيا تشدد إجراءات منح الجنسية

وبالتزامن مع هذه المعاناة، كشفت تقارير تركية أن أردوغان وجه وزارة الداخلية بتشديد الإجراءات مجدداً ضد الهجرة غير الشرعية ومنح الجنسية الاستثنائية.

وقال موقع “haber7” إن الرئيس التركي أعطى تعليمات لوزير الداخلية علي يرلي كايا، بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتحقق من إجراءات منح الجنسية التركية التي حدثت فيها بعض الأخطاء.

وبحسب الموقع، فقد قدّم وزير الداخلية إحاطة بالموضوع إلى أردوغان فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء، والتي تسببت بالآونة الأخيرة بردّ فعل سلبي لدى المواطنين، ما أدى إلى بدء تنفيذ عمليات للشرطة في جميع أنحاء البلاد وخاصة في إسطنبول، رحّلت على إثرها الكثير من الشباب والعائلات السورية.

وأشار إلى أن وزير الداخلية أبلغ أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية حول هذا الموضوع، كما أن مسألة منح الجنسية التركية ستكون منذ الآن صعبة، حيث أوضح الوزير أن هناك بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية.

وطالب وزير الداخلية التركي، بفرض قيود جديدة ولا سيما حول الممنوحة بشكل استثنائي، والتي حوّلها البعض إلى سوق ربحية.

المصدرفيسبوك ،رصد وتحرير وطن

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