“حتى الشهادة”.. هذا ما كشفته رغد صدام حسين عن شقيقيها عُدي وقُصي

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وطن- في الذكرى العشرين لمقتل شقيقيها عدي وقصي نجلا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نشرت ابنته الكبرى رغد صدام حسين تغريدة تترحم فيها عليهما واصفة إياهما “بالأبطال اللذين لم يسلّموا الوطن للمحتل”.

وقتل عدي وقصي ومصطفى نجل الثاني صباح يوم، 23 يوليو 2003، بعد أن شنت قوات التحالف بقيادة القوات الأمريكية عملية عسكرية على مخبأهم في مدينة الموصل، حي البريد، في معركة دامت لأكثر من 6 ساعات قتلو فيها أكثر من 15جندياً أمريكياً وقاوموا فيها بما لديهم من أسلحة.

إلا أنهم قتلوا بعدما اكتشف مكان تواجد الشقيقين بعد تلقي معلومات عنهما، وحصول من أدلى بتلك التفاصيل على المكافأة البالغة 25 مليون دولار المعلنة من أمريكا قبل الهجوم، وهو “نواف محمد الزيدان”.

رغد صدام: لم يسلموا الوطن للمحتل

وغردت “رغد” على حسابها الموثق بالعلامة الزرقاء على “تويتر” قائلة بينما أرفقت تغريدتها بصورهم:”أبطال لم يسلموا الوطن للمحتل على طبق من نحاس، وقاتلوا حتى الشهادة.”

وتابعت مترحمة عليهم:”رحم الله عدي وقصي ومصطفى ابن قصي، وكل شهداء العراق الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداء لبلدنا وشعبنا العزيز”.

أبطال لم يسلموا الوطن للمحتل على طبق من نحاس، وقاتلوا حتى الشهادة، رحم الله عدي وقصي ومصطفى أبن قصي، وكل شهداء العراق الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداء لبلدنا وشعبنا العزيز.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/tr8C7FKV2H — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 23, 2023

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وأرفقت التغريدة بصور لشقيقيها الراحلين وابنهما الذي بدا مرتدياً البدلة العسكرية.

من هي رغد صدام حسين؟

ورغد صدام حسين هي ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وزوجة حسين كامل الذي قتل عام 1996. وُلدت في بغداد عام 1968 وتلقت تعليمها في مجال الترجمة الإنجليزية.

وهي الابنة الأولى والكبرى لوالديها والثالثة بين إخوانها وأخواتها. أنجبت خمسة أبناء من زوجها حسين كامل. بعد سقوط نظام والدها عام 2003، هربت إلى الأردن مع أختها رنا وأطفالهما.

وتتهمها السلطات العراقية بالانتماء إلى حزب البعث المحظور وتمويل نشاطات إرهابية، وتطالب بتسليمها لمحاكمتها، لكن الأردن رفض ذلك.

وللإشارة، فقد نشرت السلطات العراقية اسم رغد صدام حسين، في عام 2018، ضمن قائمة المطلوبين لانتمائهم إلى حزب البعث، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.