تصالح مع خصومه الإقليميين وتخلى عن الإخوان.. ما الذي دفع أردوغان لتغييير سياساته؟

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وطن- يمثل تواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع القادة العرب، ومحاولاته لإصلاح العلاقات مع العواصم الغربية التي انتقدها بشدة في الماضي، تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية التركية بعد الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.

وعلى الرغم من عدم ارتياح جميع أتباع الرئيس أو شركاء التحالف الإسلاميين لهذا التحول، فإن العديد من المراقبين الخارجيين يرحبون بالدفعة الجديدة، بينما يظلون متشككين بشأن استدامتها.

ووفق تقرير لموقع المونيتور، ينصح الدبلوماسيون المخضرمون ومحللو السياسة الخارجية منذ بعض الوقت بـ “التطبيع” في تعاملات أنقرة الدولية، حيث جاءت محاولة “أسلمة” السياسة الخارجية التركية، حسب رأيهم، بتكلفة عالية.

وقرار أردوغان غير المتوقع بدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وجولته في دول الخليج هذا الأسبوع هي نتاج ملموس للتغيير الذي أدخله حيز التنفيذ.

“لكن هل هناك منطق سليم وراء هذه التحركات على أساس رؤية متماسكة للسياسة الخارجية لتركيا؟ أم أن أردوغان مجرد لعب للوقت لأنه يتعرض لضغوط شديدة في الداخل؟”.. تساءل التقرير.

حصل أردوغان على تفويض قوي لإدارة البلاد للسنوات الخمس المقبلة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو. ومع ذلك ، فإنه يواجه على ما يبدو مشاكل مستعصية في الداخل، وبخاصة على الصعيد الاقتصادي، وفيما جعلت الزلازل المدمرة في فبراير الأمور أسوأ. يتساءل الكثير كيف يأمل في التغلب على هذه المشاكل دون تغييرات سياسية كبيرة.

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يحاول أردوغان الآن إنقاذ الاقتصاد، الذي سقط بشكل كبير بسبب سياساته، بأموال من الخارج. وهذا هو المنطق وراء زياراته للسعودية وقطر والإمارات هذا الأسبوع ، بحسب البروفيسور إيلتر توران من جامعة بيلجي في إسطنبول.

وقال توران: “يأمل أردوغان في أن تشهد العلاقات المحسّنة مع هذه الدول استئناف تدفقات رأس المال وتخفيف حاجة تركيا إلى العملة الصعبة”.

لكنه حذر من أن الاستثمار الخليجي يعني عادة شراء الشركات الراسخة التي توفر عوائد عالية بدلاً من بناء مصانع جديدة. وقال: “المدخلات التي لا تزيد عن تحويلات نقدية مقابل شراء مؤسسات قائمة قد لا تؤدي إلى اقتصاد أكثر إنتاجية”.

ومع ذلك ، يبدو أن جهود أردوغان لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات تؤتي ثمارها.

أثناء وبعد الربيع العربي في عام 2011 ، كان حلم أردوغان هو جعل تركيا الدولة الإقليمية الرائدة بمجرد سيطرة الإسلام السياسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن الأنظمة العربية القائمة حافظت على النظام الإقليمي ، مما أدى إلى عقد من العلاقات الفاترة. خلال هذه الفترة ، أصبح عبد الفتاح السيسي في مصر وبشار الأسد أعداءه الرئيسيين.

وسبق أن اتهمت الدوائر الحكومية التركية، الإمارات بتمويل محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في عام 2016. كما توترت العلاقات بين أنقرة والرياض بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في تركيا.

وفقا لتوران ، هذا هو التاريخ كله الآن. وقال: “لقد انتهى دعم الإخوان المسلمين وتركيا بحاجة إلى أموال تأمل في تأمينها من الخليج”.

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أردوغان بحرارة في الرياض هذا الأسبوع. وقد وافقت المملكة العربية السعودية ، من بين أمور أخرى ، على شراء طائرات بدون طيار تركية فيما وصف بأنه أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا.

في أبو ظبي ، المحطة الأخيرة في جولة أردوغان الخليجية ، وقع الطرفان صفقات بقيمة 50 مليار دولار ، تتراوح بحسب التقارير بين صناعة الدفاع إلى مشاريع إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الزلازل التركية في فبراير.

وقال السفير المتقاعد ميثات ريندي، إن هذه الدول سعيدة أيضًا برؤية تركيا ذات الغالبية السنية والقوية عسكريًا ، مع إمكاناتها التجارية الهائلة وأصولها المربحة، وقال: “دول الخليج تعيد وضع نفسها أيضًا بعد أن أجبرتها كارثة اليمن على التحول من القوة الصارمة إلى الدبلوماسية الاقتصادية”.

التطيبع مع مصر

كما أن أنقرة في طريقها لتحسين العلاقات مع القاهرة، بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مؤخرًا ، ويقال إن العمل جار من أجل زيارة دولة يقوم بها السيسي إلى تركيا.

وقد يجتمع أردوغان والأسد أيضًا قريبًا، رغم أن ذلك سيستغرق وقتًا بسبب الخلافات حول إعادة اللاجئين ووجود الجيش التركي في شمال سوريا.

من ناحية أخرى، تبدو الجهود التركية لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع الولايات المتحدة وأوروبا أكثر صعوبة. وعلى الجانب الإيجابي، يبدو أن احتمالات حصول أنقرة على الطائرات المقاتلة من طراز F-16 التي تشتد الحاجة إليها من الولايات المتحدة قد تحسنت بعد قرار السماح لعضوية السويد في الناتو. وحصلت تركيا أيضًا على بعض الوعود من الناتو والسويد فيما يتعلق بالتعاون ضد الإرهاب.

ويجب أن يوافق البرلمان التركي على عضوية السويد في الناتو قبل أن تصبح رسمية، والنواب الأتراك غير متأكدين مما إذا كان الكونجرس الأمريكي سيصادق على بيع طائرات F-16 لتركيا.

وقبل قمة الناتو ، دعا أردوغان أوروبا بشكل غير متوقع إلى فك مسار تركيا في الاتحاد الأوروبي. ولم ينجح ذلك كورقة مساومة على عضوية السويد في الناتو ، لكن مع ذلك ، نجح أردوغان في إحياء الجدل المحتضر بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

ومن الواضح أن أردوغان يحتاج إلى علاقات أفضل مع الغرب من أجل جذب رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه. وتظل أوروبا الشريك التجاري الأكبر لتركيا، وبالنظر إلى سجله السابق، فإن الكثيرين يشككون في صدق تواصله مع الاتحاد الأوروبي.

ولا يتوقع السفير المتقاعد سليم كونيرالب من أردوغان إدخال الإصلاحات اللازمة لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع الاتحاد الأوروبي. وقال: “رفع المعايير المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وما إلى ذلك إلى مستويات الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقوض حكمه السياسي”

ويجادل المحللون الاقتصاديون أيضًا بأن الوضع الحالي لسيادة القانون في تركيا سيستمر في تثبيط عزيمة المستثمرين الغربيين. لكن الغرب يحتاج إلى تعاون تركيا بشأن قضايا مثل أوكرانيا والهجرة ، وبالتالي من المتوقع أن تظل علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا معاملات.