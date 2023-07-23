الأحد, يوليو 23, 2023
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رياضة

بعد عرضه للبيع.. 5 أندية كبرى تدخل سباق التنافس على صفقة مبابي

كيليان مبابي: الهدف الأول للأندية الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية

كتب فارس أبو شيحة
كيليان مبابي
كيليان مبابي
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وطن- ذكرت تقارير صحيفة إسبانية، بأن 5 أندية كبرى في عالم كرة المستديرة، قد دخلت سباق التنافس على صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بعد عرضه للبيع في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلاً عن مصادر موثوقة لها بأن هناك بفعل عرض مهم من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الفرنسي مبابي هذا الصيف.

بيع كيليان مبابي هذا الصيف

وأردفت الصحيفة، ” العرض السعودي المغري لن يأتي أي عرض آخر بنفس قيمته، إلا أن نادي باريس سان جيرمان منفتح على التفاوض مع الجميع دون اعتراض على أي نادٍ. حتى لو كان ريال مدريد، رغم تدهور العلاقات بين كلا الناديين في السنوات الأخيرة”.

كما وبينت، بأن نادي مانشستر يونايتد وتشيلسي قد دخلا إلى جانب الهلال السعودي وريال مدريد سباق التنافس على صفقة التعاقد. مع الفرنسي كيليان مبابي في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير صحيفة أخرى، بأن اللاعب مبابي ارتبط اسمه بنادي ميلان الإيطالي، بعد تصريح اللاعب بوقت سابق، أنه في حال ذهابه إلى الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، فإنه لن يرتدي سوى قميص “الروسونيري”.

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الفرنسي مبابي
الفرنسي مبابي

لكن لم يصل بعد عرض رسمي من قبل إدارة ميلان الإيطالي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل منافسة كبار الأندية للصراع على صفقة كيليان مبابي هذا الصيف.

باريس واستبعاد مبابي

كما وختمت التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية، “مبابي بالتأكيد يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، لكن النادي الملكي لم يتحرك خطوة واحدة. بشأن صفقة مبابي، لأنه مضي الوقت سيكون في صالحه.. “.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

وكانت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، قد استبعدت الفرنسي مبابي من تشكيلة قائمة النادي الباريسي للجولة الصيفية القادمة في اليابان وكوريا الجنوبية، من أجل محاولة الضغط على اللاعب. لحسم مصيره مع النادي الفرنسي في البقاء أو الرحيل؟!.

وينتهي عقد كيليان مبابي. الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان في صيف 2025، إلا يتيح له بالرحيل الصيف المقبل بالمجان، بعد رفض اللاعب تفعيل بند البقاء مع النادي لموسم آخر، وهو ما لا يريده النادي.

المصدروطن + صحيفة ماركا الإسبانية

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