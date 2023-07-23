احذفها فوراََ.. هذه التطبيقات الشهيرة تتجسس على هاتفك

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وطن- إذا كان لديك هاتف ذكي، فمن المحتمل أن معظم التطبيقات الموجودة على جهازك تحاول تتبع موقعك.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، يحدث هذا لعدة أسباب. على سبيل المثال، تطلب تطبيقات الأخبار موقعك حتى تتمكن من تقديم المعلومات ذات الصلة لك.

تطلب تطبيقات التنقل مثل خرائط آبل تحديد موقعك حتى تتمكن من توجيهك خطوة بخطوة. وتميل التطبيقات مثل الوسائط الاجتماعية إلى جمع البيانات الشخصية وبيانات الموقع للتعرف على هويتك وخدمة التركيبة السكانية بشكل أفضل.



تستمتع معظم الشركات بفرصة إرسال إعلانات مستهدفة إليك – ومعرفة موقعك يساعدك.

ومع ذلك، يعد هذا شكلًا بارزًا من أشكال جمع البيانات، وفي بعض الأحيان يمكن أن يهدد خصوصيتك.

على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بجمع بيانات الموقع عن مكان وجودك ثم مشاركتها مع طرف ثالث دون علمك.

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وفي الحالات الأكثر تطرفًا ولكن لا تزال شائعة، يمكن لمجرمي الإنترنت اختراق معلومات موقعك.

عندما يتم دمج هذه البيانات مع عوامل أخرى، مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لقراصنة الإنترنت بسهولة تتبع تحركاتك.

لحسن الحظ، هناك طريقة يمكنك من خلالها حماية خصوصيتك وبيانات موقعك.

كيف تحافظ على سلامتك ؟

في منشور لها، تقول شركة “مكافي” McAfee المتخصصة في الحلول الأمنية:” يمكنك تعطيل مشاركة الموقع على أساس تطبيق تلو الآخر بسهولة إلى حد ما”.

مضيفة:”على سبيل المثال، يمكنك ضبط تطبيقاتك لتمكين خدمات الموقع فقط أثناء الاستخدام.”

أجهزة Android

بالنسبة لنظام التشغيل Android، انقر فوق تطبيق الإعدادات، وحدد التطبيقات والإشعارات، واختر أحد التطبيقات.

اضغط على أذونات، ثم حدد أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى.

بعد ذلك، انقر فوق كافة الأذونات، وقم بالتمرير لأسفل إلى الموقع، وقم بتشغيله أو إيقاف تشغيله.

يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار إيقاف تشغيل تتبع موقع جهاز Android الخاص بهم تمامًا.

للقيام بذلك، توجه إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق الإعدادات واضغط على الأمان والموقع.

بمجرد الوصول إلى هناك، قم بالتمرير لأسفل إلى الخصوصية وحدد الموقع.

قم بإيقاف تشغيل “استخدام الموقع” لإيقاف تشغيله تمامًا، على الرغم من أن هذا قد يتسبب في حدوث مشكلات مع بعض التطبيقات وخدمات النظام.

أجهزة آيفون

على أجهزة آيفون، يمكنك تعديل إعدادات الموقع من خلال التوجه إلى الإعدادات> الخصوصية> خدمات الموقع.

من هناك، يمكنك إدارة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك وتحت أي ظروف.

إذا كان أحد التطبيقات يستخدم الموقع الدقيق، فيمكنك اختيار تمكينه أو تعطيله.

يمكنك أيضًا إجراء ذلك بحيث يمكن لتطبيقات iOS استخدام موقعك مرة واحدة فقط أو أثناء استخدام التطبيق فقط.